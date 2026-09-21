Abreu Advogados reforça presença em Angola em parceria com a JBA Advogados

A Abreu Advogados reforça a sua presença em Angola através de uma nova parceria estratégica com a JBA Advogados, sociedade de advogados angolana integrada na rede Abreu International. “Esta colaboração representa um passo natural na evolução da presença da Sociedade no mercado angolano, conjugando conhecimento e experiência locais com dimensão e capacidade internacional, num modelo assente na proximidade, especialização e integração internacional”, segundo comunicado do escritório.

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A JBA Advogados passa assim a ser, a partir de agora, o escritório parceiro da Abreu Advogados em Angola. O escritório em Luanda é liderado pelo sócio da Abreu Advogados João Bravo da Costa e integra ainda a consultora Manuela Cunha com uma experiência de mais de 30 anos nas jurisdições Angolana e Portuguesa, o consultor António Rafael, os associados seniores Luís Zau e Lisa Neves, e os associados Carla Dunda, Imisi de Almeida e Marcos Silva.

Angola é, há mais de vinte anos, “um mercado estratégico para a Abreu Advogados, que tem acompanhado clientes nacionais e internacionais em operações de elevada complexidade, assegurando uma abordagem multidisciplinar e elevados padrões de qualidade. A colaboração com a JBA Advogados permite dar continuidade a este trabalho de uma forma mais integrada, reforçar a proximidade da Sociedade com os clientes e ampliar a capacidade de resposta no terreno, através de uma oferta jurídica robusta e adaptada às especificidades do mercado angolano”, segundo o mesmo comunicado.

Inês Sequeira Mendes, managing partner da Abreu Advogados, refere que “esta parceria reflete o nosso compromisso de longo prazo com Angola e com os nossos clientes com presença neste mercado. Encontrámos na JBA Advogados um parceiro alinhado com os nossos padrões de exigência e orientação para o cliente, permitindo-nos reforçar a nossa proposta de valor na região.”

Por sua vez, João Bravo da Costa, Sócio da JBA, sublinha: “A parceria com a Abreu Advogados representa uma oportunidade de integrar uma rede internacional de referência, potenciando sinergias e reforçando a capacidade de acompanhar clientes em operações cada vez mais exigentes e sofisticadas.”

A presença da Abreu Advogados nas jurisdições africanas de língua portuguesa estende-se a outras geografias através da Abreu International, uma rede de parcerias com sociedades de advogados dessas jurisdições, da qual já faz parte a JLA Advogados, em Moçambique.