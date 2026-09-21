Estados Unidos suspendem voos em aeroportos de Nova Iorque, Boston e Filadélfia
Perturbações provocadas por um problema nas comunicações do controlo de tráfego aéreo levou a administração de aviação americana a suspender temporariamente as partidas.
A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) decidiu esta segunda-feira a suspensão temporária das partidas em alguns dos aeroportos mais movimentados da Costa Leste, incluindo o John F. Kennedy o LaGuardia, em Nova Iorque, noticia a agência Reuters.
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A ordem de suspensão de voos em terra abrangeu também os aeroportos de Filadélfia, na Pensilvânia, o de Nova Jérsia e Boston, no estado de Massachusetts. Em causa está o agravamento das perturbações provocadas por um problema nas comunicações do controlo de tráfego aéreo.
A autoridade da aviação norte-americana explicou que na origem do problema esteve um corte acidental de um cabo de fibra ótica numa zona em obras em Nova Jérsia. Segundo a CNN, a FAA informou que um novo sistema estará pronto para ser instalado, mas ainda não se sabe ao certo quando a ordens de ground stop poderão ser levantadas em Nova Iorque.
Um porta-voz da FAA disse à CBS que o problema afetou o sistema de controlo de aproximação ao terminal (TRACON – Terminal Radar Approach Control), utilizado para guiar as aeronaves durante a descolagem e a aterragem. Isso e obrigou a cerca de 70 aviões desviarem-se para outros aeroportos dos Estados Unidos.
O Flightradar24 contabiliza dezenas de voos que se desviaram das suas rotas, incluindo voos internacionais da Islândia, Egito, Grécia, Espanha e França. Só de/para Newark, aproximadamente 250 voos sofreram atrasos, o que representa mais de um quinto da programação diária, de acordo com a CNBC através dos dados da FlightAware.
Nas redes sociais, os aeroportos de JFK e Boston já alertaram os viajantes para possíveis atrasos. O aeroporto nova-iorquino culpou “uma falha num equipamento da FAA” e sugeriu aos passageiros contactarem as respetivas companhias aéreas “para obter informações sobre o estado do seu voo”.
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Por sua vez, o Aeroporto Internacional Logan, de Boston, explicou que o problema se deve a “problemas com os equipamentos de controlo de tráfego aéreo em todo o nordeste”. “Os voos estão a ser afetados em todo o país, incluindo aqui no Aeroporto Logan de Boston”, referiu, recomendando que os viajantes verifiquem se há atrasos antes de se saírem de casa.
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Reparação da fibra ótica demora 13 horas
Bryan Bedford, administrador da FAA, admitiu que houve uma “falha no circuito”, que levou à descoberta de um circuito de fibra ótica de reserva danificado. O erro (acidental) foi das equipas de construção em Nova Jérsia. No entanto, a reparação demorará cerca de 13 horas. “É enorme (…). Alguém a desenterrou“, afirmou Bryan Bedford, em declarações aos jornalistas, divulgas pela BBC, sobre a fibra ótica cortada, cujo comprimento é de cerca de 183 metros.
(Notícia atualizada com mais informação às 19h36)
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