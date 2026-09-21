Estados Unidos suspendem voos em aeroportos de Nova Iorque, Boston e Filadélfia

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) decidiu esta segunda-feira a suspensão temporária das partidas em alguns dos aeroportos mais movimentados da Costa Leste, incluindo o John F. Kennedy o LaGuardia, em Nova Iorque, noticia a agência Reuters.

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A ordem de suspensão de voos em terra abrangeu também os aeroportos de Filadélfia, na Pensilvânia, o de Nova Jérsia e Boston, no estado de Massachusetts. Em causa está o agravamento das perturbações provocadas por um problema nas comunicações do controlo de tráfego aéreo.

A autoridade da aviação norte-americana explicou que na origem do problema esteve um corte acidental de um cabo de fibra ótica numa zona em obras em Nova Jérsia. Segundo a CNN, a FAA informou que um novo sistema estará pronto para ser instalado, mas ainda não se sabe ao certo quando a ordens de ground stop poderão ser levantadas em Nova Iorque.

Um porta-voz da FAA disse à CBS que o problema afetou o sistema de controlo de aproximação ao terminal (TRACON – Terminal Radar Approach Control), utilizado para guiar as aeronaves durante a descolagem e a aterragem. Isso e obrigou a cerca de 70 aviões desviarem-se para outros aeroportos dos Estados Unidos.

O Flightradar24 contabiliza dezenas de voos que se desviaram das suas rotas, incluindo voos internacionais da Islândia, Egito, Grécia, Espanha e França. Só de/para Newark, aproximadamente 250 voos sofreram atrasos, o que representa mais de um quinto da programação diária, de acordo com a CNBC através dos dados da FlightAware.

Nas redes sociais, os aeroportos de JFK e Boston já alertaram os viajantes para possíveis atrasos. O aeroporto nova-iorquino culpou “uma falha num equipamento da FAA” e sugeriu aos passageiros contactarem as respetivas companhias aéreas “para obter informações sobre o estado do seu voo”.

Por sua vez, o Aeroporto Internacional Logan, de Boston, explicou que o problema se deve a “problemas com os equipamentos de controlo de tráfego aéreo em todo o nordeste”. “Os voos estão a ser afetados em todo o país, incluindo aqui no Aeroporto Logan de Boston”, referiu, recomendando que os viajantes verifiquem se há atrasos antes de se saírem de casa.

Reparação da fibra ótica demora 13 horas

Bryan Bedford, administrador da FAA, admitiu que houve uma “falha no circuito”, que levou à descoberta de um circuito de fibra ótica de reserva danificado. O erro (acidental) foi das equipas de construção em Nova Jérsia. No entanto, a reparação demorará cerca de 13 horas. “É enorme (…). Alguém a desenterrou“, afirmou Bryan Bedford, em declarações aos jornalistas, divulgas pela BBC, sobre a fibra ótica cortada, cujo comprimento é de cerca de 183 metros.

(Notícia atualizada com mais informação às 19h36)