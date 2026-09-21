AMD ultrapassa a marca de um bilião de dólares em bolsa

A empresa tecnológica norte-americana Advanced Micro Devices (AMD) ultrapassou pela primeira vez esta segunda-feira o marco de um bilião de dólares em bolsa, tornando-se o quarto fabricante norte-americano de chips a conquistar o feito.

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A empresa norte-americana junta-se agora a um grupo restrito de fabricantes de chips que alcançaram este marco – Nvidia, Broadcom e Micron. A Nvidia ultrapassou a marca do um bilião de dólares em 2023, tornando-se a empresa mais valiosa do mundo, com um valor superior a 5 biliões de dólares.

Este marco consolida a AMD como rival da Nvidia, que é a atual líder do setor de inteligência artificial (IA), no setor dos chips. A AMD acelerou o lançamento de produtos de IA e passou da venda de chips individuais para a oferta de sistemas completos, combinando processadores, equipamento de rede e hardware, para competir com a Nvidia.

Também a crescente procura por unidades centrais de processamento utilizadas em conjunto com processadores gráficos em servidores ajudou a empresa a conquistar quota de mercado à Intel.

Em agosto, a AMD previu receitas trimestrais acima das estimativas de Wall Street, mas ficou aquém das elevadas expectativas dos investidores.

Ao final do dia, as ações da AMD estão a valorizar quase 10%, para os 612,26 dólares.