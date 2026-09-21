Antas da Cunha ECIJA tem novo site

A Antas da Cunha Ecija acaba de lançar o seu novo website, com a assinatura: “The Firm of the future, today.” Segundo Fernando Antas da Cunha, Managing Partner da Antas da Cunha Ecija o nosso novo website “é muito mais do que uma plataforma de conteúdos melhorada do ponto de vista técnico e gráfico. É um projeto que reflete, não só a evolução do nosso posicionamento digital, mas, fundamentalmente, a forma como queremos ser percecionados: uma ‘Full AI Firm’, preparada para responder à complexidade de um mercado em permanente transformação, com uma forte ambição de crescer, que não tem medo de evoluir, de inovar e de assumir uma atitude disruptiva”.

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Fernando Antas da Cunha sublinha que “o lançamento deste projeto enquadra-se na estratégia de transformação digital que temos vindo a implementar e na aposta contínua em melhorar a experiência dos nossos diferentes ‘stakeholders’, reforçando o nosso compromisso com a inovação, a proximidade e a excelência do serviço que prestamos”.

O Managing Partner da Antas da Cunha Ecija deixa o convite: “É com muito gosto que convido todos aqueles que já nos seguem no mundo digital, clientes, parceiros e amigos, a visitar o novo website, e a conhecer a nossa trajetória, quem somos, a forma como trabalhamos e a equipa que, diariamente, e de uma forma próxima e colaborativa, combina especialização técnica, conhecimento setorial e uma abordagem ajustada à realidade específica de cada cliente”. E remata: “Continuaremos a crescer e a inovar com a mesma ambição com que começámos: construir uma sociedade preparada para liderar a advocacia do futuro”. O novo website, que integra o website global da Ecija, foi criado pela SECUOYAS e está disponível em 3 diferentes idiomas: português, inglês e espanhol.