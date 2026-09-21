AP Institute e a Universidade Austral lançam o seu primeiro programa conjunto na área dos assuntos públicos na Argentina

O AP Institute e a Escola de Governo da Universidade Austral, na Argentina, lançaram o seu primeiro programa conjunto na área dos assuntos públicos, uma colaboração académica que une a experiência espanhola e argentina em torno da gestão das relações institucionais, do diálogo público-privado e da elaboração de políticas públicas.

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A iniciativa decorre no âmbito do Mestrado em Políticas Públicas (MPP) da Universidade Austral, mais concretamente na disciplina «Gestão das Relações nas Políticas Públicas», lecionada por Gonzalo Aziz e centrada na área dos assuntos públicos.

O programa reúne profissionais e especialistas de ambos os países para analisar o papel dos assuntos públicos a partir de diferentes perspetivas, combinando a experiência institucional, política e empresarial de Espanha e da Argentina.

A primeira sessão teve lugar no passado dia 11 de setembro, com a participação de Joan Navarro, presidente do AP institute, numa aula dedicada à introdução aos assuntos públicos e à sua abordagem numa perspetiva politológica.

Ao longo do programa, o AP Institute ministrará diferentes sessões destinadas a transmitir a experiência espanhola em assuntos públicos. Entre os conteúdos previstos encontram-se a gestão dos assuntos públicos no setor privado com base nas experiências espanhola e argentina e os Pactos de Moncloa como referência de diálogo, negociação e construção de acordos.

Estas sessões permitirão incorporar ao programa uma perspetiva comparativa entre Espanha e a Argentina e aprofundar o papel que os assuntos públicos desempenham na relação entre instituições, empresas e sociedade.

«Esta colaboração permite-nos levar a formação e o conhecimento em assuntos públicos a um novo espaço internacional e, acima de tudo, gerar um intercâmbio muito valioso entre dois países com uma longa tradição política e institucional. Partilhar experiências, métodos e diferentes formas de compreender a relação entre o público e o privado é fundamental para continuar a profissionalizar os assuntos públicos», salientou Joan Navarro, presidente do AP institute.

O Mestrado em Políticas Públicas da Escola de Governo da Universidade Austral, dirigido por Celina Cantú, tem a duração de dois anos e forma profissionais ligados às políticas públicas, quer provenham da administração pública, quer de organizações sociais e políticas, quer do setor empresarial.

Para o AP Institute, esta primeira experiência académica na Argentina representa um novo passo na sua projeção internacional e na criação de uma rede ibero-americana de conhecimento em assuntos públicos, ligando profissionais, instituições e universidades de ambos os lados do Atlântico.

A iniciativa abre ainda uma nova via de colaboração entre o AP Institute e a Universidade Austral, com vista à continuidade e ao desenvolvimento de novos projetos académicos conjuntos.