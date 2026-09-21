APS com curso sobre riscos em acidentes de trabalho, no Porto

A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, anunciou o curso “Análise de riscos para o ramo de acidentes de trabalho” que irá decorrer entre os dias 29 de setembro a 25 de novembro de 2026, na Fundação António Cupertino de Miranda, no Porto.

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Esta formação aborda a análise de riscos para o ramo de acidentes de trabalho, passando pela legislação, riscos físicos e químicos, máquinas, investigação de acidentes e, ainda, pelos efeitos da Inteligência Artificial e dos novos modelos de trabalho na segurança dos trabalhadores. O curso inclui ainda três visitas de estudo, permitindo a aplicação prática de metodologias de análise de riscos em contexto real.

O curso destina-se a colaboradores do setor segurador nas áreas de subscrição, gestão de produto e sinistros de acidentes de trabalho, bem como técnicos analistas de riscos industriais, peritos averiguadores de sinistros de acidentes de trabalho, quadros técnicos de empresas e instituições cuja atividade profissional se relaciona com a segurança e saúde no trabalho.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da APS. Para aceder, carregue aqui.