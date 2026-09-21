Certificados de Aforro captam mais de 750 milhões em agosto e batem novo recorde

Os Certificados de Aforro captaram 753 milhões de euros em agosto, elevando para 44,6 mil milhões o valor investido pelas famílias nestes produtos, segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal esta segunda-feira.

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O stock de investimento em Certificados de Aforro continua assim a registar novos recordes, com os portugueses a manterem um forte interesse nesta solução de poupança, cuja remuneração está ligada às Euribor.

Apesar de se tratar do segundo mês consecutivo de subscrições líquidas acima de 750 milhões, o investimento neste produto de poupança do Estado abrandou ligeiramente face aos 767,7 milhões aplicados em julho.

Em termos acumulados, entre janeiro e agosto, entraram 4,4 mil milhões de euros em Certificados de Aforro, mais 16% que os 3,8 mil milhões aplicados em igual período do ano passado. Um interesse que tem coincidido com a subida da remuneração dos mesmos, com os juros a aumentar à boleia da subida da Euribor a três meses, à qual estão indexados.

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A taxa de juro bruta aplicada, em agosto, para novas subscrições da Série F, a série atualmente disponível para subscrição desde junho de 2023, foi fixada em 2,474% e, em setembro, os novos investimentos já serão remunerados a 2,5%, o limite legal definido para estes produtos de poupança, devido à subida da Euribor a três meses.

Certificados rendem mais de 3,1 mil milhões ao Estado

Ao contrário dos Certificados de Aforro, os Certificados do Tesouro registaram mais um mês negativo, elevando para 1,3 mil milhões o volume de saídas registadas nos primeiros oito meses do ano.

Contabilizando os Certificados do Tesouro, que continuam a sofrer resgates — em agosto perderam 91 milhões de euros, com o novo produto a ser incapaz de conter as saídas — , os certificados de poupança já financiaram o Estado em 3,1 mil milhões de euros.

O stock acumulado dos certificados do Estado — Aforro e Tesouro — supera os 51 mil milhões de euros, confirmando o forte interesse das famílias nestes produtos de poupança.

(Notícia atualizada pela última vez às 11h56)