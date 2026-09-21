Clube CHAPAS entra em novo ciclo e sobe patamares de ambição
Com o co-fundador e ativista Vítor Alegria em dedicação plena ao clube, acaba de ser lançado um plano de ações a dois anos para dar novo impulso à preservação da memória dos seguros.
O Clube CHAPAS vai “dar início a um novo capítulo na preservação da história e cultura da indústria seguradora”, afirma o seu presidente Vitor Alegria. Coincidindo com o marco dos 15 anos de atividade, a instituição está a implementar um plano de ação a dois anos desenhado mobilizando os seus associados. A estratégia visa dar um salto qualitativo assente na modernização, na proximidade institucional e na expansão nacional e internacional.
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Este novo ciclo coincide com o facto do seu mentor e cofundador, Vítor Alegria, após uma carreira de 40 anos no setor segurador ter decidido dedicar-se a tempo inteiro ao CHAPAS.
Segundo informação do CHAPAS, plano de crescimento divide-se em várias frentes:
- Rebranding e Comunicação: O CHAPAS vai avançar com a renovação completa do seu logotipo e está a reforçar a sua presença digital em novas redes sociais. Adicionalmente, será lançada em breve uma newsletter focada na partilha de informação com os atuais seguidores e na captação do interesse das gerações mais jovens;
- Memória Oral e Acervo Histórico: A instituição continua a receber importantes espólios de profissionais do setor, familiares e amigos dos que já partiram. Em paralelo, arrancará a curto prazo um projeto dedicado à preservação da memória oral de quem vive / viveu no setor;
- Reconhecimento Internacional: A projeção externa do projeto tem vindo a intensificar-se. Exemplo disso foi o recente contributo da prestigiada instituição britânica Fire Mark Circle (UK), que presenteou o CHAPAS com a valiosa coleção bibliográfica mundial sobre chapas de seguros de incêndio, pertencente ao seu membro David Hirst;
- Parcerias e Presença Pública: Estão em curso contactos com várias entidades do setor para a celebração de acordos de parceria bem como ações conjuntas a nível nacional e internacional;
- A Exposição Permanente História do Seguro by CHAPAS, no Barreiro, passa a ter maior disponibilidade de horário para ser visitada, sempre sujeito a marcação.
Entretanto, o CHAPAS participa já na próxima terça-feira nas Jornadas Europeias do Património, que decorrem no Barreiro — a emblemática Cidade dos Arquivos —, “consolidando a sua missão na preservação da história e cultura do seguro em Portugal”, conclui Vítor Alegria.
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