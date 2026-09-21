Com a contestação a subir de tom, Volta lança campanha “Verdadeiro ou falso”

Esta primeira vaga da campanha está prevista até novembro e terá uma presença integrada em televisão, rádio, muppies e meios digitais.

A contestação ao relação ao Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) subiu de tom nos últimos dias, inclusive com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa a pedir a suspensão do processo, o que já originou resposta do Governo, recusando o apelo.

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É neste contexto que chega à rua a nova campanha da Volta, que procura convidar os portugueses a testar os seus conhecimentos sobre o sistema e clarificar algumas das dúvidas.

Assinada pela Denstu e com planeamento de meios da Wavemaker, a campanha “Verdadeiro ou Falso” “aborda de forma simples, direta e próxima, diferentes questões relacionadas com a devolução das embalagens com símbolo volta. Deste forma, pretende-se ajudar os cidadãos a distinguir o que é verdade do que é mito, contribuindo para uma participação cada vez mais informada”, explica a marca em comunicado.

“Queremos que os cidadãos tenham informação clara para utilizar o sistema com confiança e que cada dúvida encontre uma resposta simples e objetiva. É também desta forma que contribuímos para tornar a devolução das embalagens um gesto cada vez mais natural no quotidiano”, aponta Lia Oliveira, diretora de marketing e comunicação da Volta, no mesmo comunicado.

“É possível devolver embalagens volta que não estão perfeitas”, “A volta ajuda-nos a reciclar mais e melhor”, “O valor de depósito da volta é um imposto” e “Não é possível devolver embalagens quando não há uma máquina Volta” são as quatro questões às quais a campanha dá resposta.

Esta primeira vaga da campanha está prevista até novembro e terá presença em televisão, rádio, muppies e meios digitais.