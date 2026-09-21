Cuatrecasas assessora DeepNeuronic na venda de 100% do capital social à Motorola Solutions

A Cuatrecasas assessorou a DeepNeuronic, na venda de 100% do capital social da startup portuguesa, incluindo da subsidiária brasileira – DeepNeuronic Brasil Ltda. – à Motorola Solutions, Inc.

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A DeepNeuronic é uma startup portuguesa, criada em 2021, por Vasco Lopes e Bruno Degardin, que se dedica à análise de vídeo usando machine learning, para detetar situações que os utilizadores considerem “de risco”. O software, que converte câmaras comuns em sistemas de análise em tempo real, já é utilizado em infraestruturas em Portugal, como aeroportos, pontes, autoestradas, espaços comerciais, entre outras. No Brasil, o software permite acompanhar operações de mobilidade e segurança.

Com esta integração, o software passa a fazer parte da Avigilon, a plataforma de vídeo de segurança da Motorola Solutions, ficando disponível para clientes em mais de 100 países. A equipa da empresa portuguesa transita para a Motorola Solutions, mantendo-se na sede da DeepNeuronic, na Covilhã, com parte da equipa a trabalhar remotamente.

A operação foi liderada pelo sócio de Venture Capital da Cuatrecasas, Vasco Bivar de Azevedo, e contou com a participação dos advogados José Archer de Carvalho, da mesma área de prática, e Inês Câmara Pestana, de Comercial Societário e M&A.

Sobre a operação, Vasco Bivar de Azevedo destaca: “a singularidade desta transação reside no facto de representar um dos raros exits em Portugal de uma startup tecnológica de base exclusivamente portuguesa no ano de 2026, evidenciando a crescente qualidade das nossas startups e dos respetivos fundadores, que estão cada vez mais no radar do M&A internacional”.