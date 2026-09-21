Desempregados inscritos no IEFP aumentam em cadeia pelo segundo mês consecutivo

O número de desempregados inscritos nos centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) voltou a subir em cadeia em agosto, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira. Ainda assim, em comparação com o registado há um ano, houve uma quebra, havendo agora menos 28 mil inscritos. No total, Portugal conta com mais de 273.723 indivíduos sem emprego.

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“No fim do mês de agosto de 2026, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 273.723 indivíduos desempregados. O total de desempregos no país foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2025 (-27.815; -9,3%) e superior ao do mês anterior (+4.623; +1,7%)”, informa o IEFP, numa nota divulgada esta manhã.

Há vários meses que o número de desempregados inscritos nestes centros vinha recuando tanto em cadeia, como em termos homólogos, até que em julho o total superou o do mês anterior. E em agosto voltou a registar-se uma subida face ao mês anterior. Ou seja, o desemprego registado agravou-se em cadeia pelo segundo mês consecutivo, conforme mostra o gráfico abaixo.

A nível regional, agosto foi, assim, sinónimo de um recuo homólogo do desemprego registado em todas as regiões. O Norte (-14,9%), a Madeira (-10,5%) e os Açores (-7,0%) destacaram-se ao terem verificado as diminuições mais acentuadas do número de desempregados inscritos no IEFP.

Mas em comparação com julho contabilizaram-se “aumentos em algumas regiões”, lê-se na nota agora divulgada. Os acréscimos em cadeia mais significativos ocorreram na região Centro (+3,3%) e na região de Lisboa e Vale do Tejo (+2%).

Por outro lado, olhando para os vários setores da economia nacional, é possível perceber que o desemprego registado diminuiu tanto nas atividades agrícolas (-16,4%), como no setor secundário (-10,8%) e nos serviços (-2,8%), em comparação com o verificado há um ano.

O IEFP avança também que as ofertas de emprego por satisfazer, no final de agosto, totalizavam 19.248 nos serviços de emprego de todo o país. “Este número corresponde a um aumento das ofertas em ficheiro na análise anual (+489; +2,6%), bem como superior face ao mês anterior (+509; +2,7%)”, realça o instituto.

(Notícia atualizada às 12h32)