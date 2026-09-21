EU Inc: o pequeno gesto burocrático que pode mudar a Europa

Há algumas semanas, num jantar com amigos, perguntei se alguém se lembrava de uma empresa europeia criada de raiz nas últimas décadas que rivalizasse com a Apple ou a Google. Alguém arriscou a Spotify. Outro a Skype, embora tenha sido vendida há muito tempo e boa parte da equipa estivesse sediada na Estónia. A Inditex, dona da Zara, acabou por ser referida mas tem mais de 60 anos.

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A pergunta não é nova. Foi Mario Draghi quem a colocou à Europa em setembro de 2024, num relatório de 383 páginas que se tornou na grande referência económica do continente. A resposta é desconfortável. O talento existe e ideias não faltam. O que tem falhado é mais aborrecido: tem a ver com a forma como, na Europa, criar e expandir uma empresa continua a ser um exercício de paciência burocrática.

Quem hoje quer fundar uma startup que opere fisicamente em Lisboa, Berlim e Amesterdão depara-se com sistemas jurídicos diferentes, cada um com o seu enquadramento fiscal e administrativo próprio. Para um fundador de Faro ou de Santarém, isso quer dizer contratar advogados em vários países e abrir contas em sistemas paralelos. A estrutura societária acaba muitas vezes duplicada (ou triplicada) à medida que a empresa cresce.

A 18 de março deste ano, a Comissão Europeia adoptou formalmente a proposta da chamada “EU Inc.”, peça central do que tem sido apelidado de “28º regime”. A ideia é simples na descrição e ambiciosa na execução: criar uma forma societária paralela aos sistemas nacionais. É opcional e inteiramente digital, com validade em todo o mercado interno. Permite constituir uma empresa em 48 horas por menos de 100€, com submissão num portal europeu único.

Esta iniciativa não vem isolada. É a face mais visível do Competitiveness Compass, o mapa estratégico apresentado pela Comissão em janeiro de 2025. Segundo a própria Comissão, 90% das suas iniciativas-bandeira são directamente inspiradas no relatório Draghi, e já foram mobilizados mais de 1 bilião de euros em inovação, tecnologia limpa e segurança.

Mas mobilizar dinheiro é uma coisa, e concluir reformas é outra muito mais difícil. Um ano depois da publicação do relatório, análises independentes apontavam que apenas cerca de 11% das 170 recomendações de Draghi tinham sido efectivamente postas em prática. O próprio Draghi, em setembro passado, mostrou-se francamente pessimista, pois cada desafio que tinha identificado em 2024 estava igual ou pior em 2025.

Um estudo do FMI estimou que as barreiras internas do mercado único equivalem a uma tarifa implícita de 45% sobre bens e 110% sobre serviços. Não surpreende que 14% das scale-ups europeias acabem por operar como “empresas duplas”, com sede no estrangeiro e operações dentro da UE. Dessas, 82% mudam a sede para os Estados Unidos. É uma sangria silenciosa de talento e capital, ano após ano, do nosso lado do Atlântico para o outro.

O 28º regime, se for adoptado como regulamento e não diluído em diretiva nacional, pode alterar este quadro. A diferença é técnica mas decisiva. Um regulamento aplica-se directamente em todos os estados-membros, sem espaço para versões locais. Uma diretiva tem de ser transposta país a país, e a história mostra que essas transposições costumam introduzir variações que esvaziam o objectivo original. O Parlamento Europeu inclina-se neste momento para a diretiva, e 27 associações nacionais de startups já escreveram à Comissão a alertar para o risco de “substituir um patchwork por outro patchwork”.

Convém recordar que isto já foi tentado. Em 2004 e em 2011 a Comissão propôs estruturas semelhantes. Nos dois casos, o projeto naufragou perante a oposição de governos e sindicatos. A diferença agora é que a urgência geopolítica é maior, e que existe pressão visível das próprias comunidades empresariais europeias a empurrar para a frente.

Para uma região como o Algarve, que está a triplicar o número de empresas de média e alta tecnologia desde 2018, o 28º regime pode ser a possibilidade concreta de uma startup nascida em Faro nascer já com um mercado de 450 milhões de consumidores à sua disposição, sem que a expansão internacional tenha de ser tratada como um projeto separado.

A Europa não vai criar a próxima Google por decreto, mas pode deixar de pôr obstáculos a quem está disposto a tentar. Se o 28º regime for aprovado como regulamento e levado a sério na implementação, talvez fundar uma startup em Faro passe a ser mais barato e mais rápido do que fundá-la na California. Já não seria um mau começo.

Este artigo expressa apenas a opinião do seu autor, não representando a posição das entidades com as quais colabora.

Joaquim Nascimento é CEO da Kapisci, Professor Auxiliar Convidado na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve e Presidente da associação Algarve Evolution. Licenciado em Economia no ISEG e MBA na Manchester Metropolitan University.