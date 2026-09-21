Euribor sobe em todos os prazos e a seis meses para máximo desde outubro de 2024

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram esta segunda-feira a três, a seis e a 12 meses, no prazo intermédio para um novo máximo desde outubro de 2024.

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A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 2,991%, mais 0,013 pontos que na sexta-feira e um novo máximo desde outubro de 2024.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu hoje, para 3,354%, mais 0,011 pontos.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses avançou hoje, ao ser fixada em 2,624%, mais 0,004 pontos que no final da semana passada.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,87% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Em 10 de setembro, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho. Em junho, o BCE tinha subido, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 28 e 29 de outubro em Frankfurt.