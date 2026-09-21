Europa investe na cibersegurança, mas falta o alerta europeu

A Europa tem vindo a investir no reforço da sua segurança cibernética, mas há falhas na sinalização e resposta a perturbações e ataques informáticos de grande escala. Mais, o Sistema Europeu de Alerta em matéria de Cibersegurança ainda não está a funcionar, “atrasando o desenvolvimento concreto de capacidades avançadas para detetar e prevenir ameaças e incidentes de cibersegurança”, alerta Tribunal de Contas Europeu (TCE), no relatório de auditoria “Deteção e resposta a incidentes de cibersegurança”.

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“A UE conseguiu avançar na cooperação para a segurança informática, mas o sistema criado ainda não funciona como devia”, alerta George-Marius Hyzler, membro do TCE responsável pela auditoria. “Quando há uma perturbação ou ataque grave, ter informações úteis e a tempo faz toda a diferença. Sem elas, o sistema não tem grande valor”, acrescenta, citado em comunicado.

A auditoria do TCE visava avaliar a eficácia das ações da UE na deteção de incidentes de cibersegurança significativos e em grande escala e a resposta aos mesmos, tendo a análise incidido entre 2022 e 2025, tendo incluído visitas de auditoria a três Estados-Membros (Irlanda, Grécia e Itália), detalha o relatório.

A UE conseguiu avançar na cooperação para a segurança informática, mas o sistema criado ainda não funciona como devia. (…) Quando há uma perturbação ou ataque grave, ter informações úteis e a tempo faz toda a diferença. Sem elas, o sistema não tem grande valor. George-Marius Hyzler Tribunal de Contas Europeu

Para combater as ameaças cibernéticas de larga escala, a UE está aumentar os investimentos, sendo que no orçamento para 2021-2027, o Programa Europa Digital é a principal fonte de financiamento, com 1,4 mil milhões de euros.

Fragilidades no reporte de incidentes

Mas a análise do TCE aponta fragilidades na estratégia e sua implementação, a começar pelo própria adoção de legislação pertinente pelos Estados-Membros e no reporte dos incidentes.

Comecemos pela legislação. Os Estados-Membros tinham até outubro de 2024 para transpor a Diretiva SRI 2 para o direito nacional, mas “apenas dois cumpriram o prazo”. Nenhum deles era Portugal. Por cá a Diretiva só foi transposta através do Decreto-Lei n.º 125/2025, publicado em 4 de dezembro de 2025, mas com validade a partir de abril deste ano.

“Os atrasos na transposição têm um grande impacto na partilha de informações, na medida em que, entretanto, as entidades abrangidas pela Diretiva SRI 2 não são legalmente obrigadas a comunicar incidentes”, pode ler-se no relatório. Mais de 110 mil entidades estão abrangidas por esta Diretiva com a obrigação de reportar incidentes, inclusive a Administração Pública que não incluída na anterior Diretiva (SRI 1).

O reporte de incidentes — ou melhor o seu não reporte — também causa constrangimentos e abre o flanco de cibersegurança a futuros incidentes.

A comunicação dos incidentes à Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) é feita de três em três meses, o que “diminui o valor acrescentado das informações”, servindo “principalmente para fins estatísticos e para a comunicação de tendências históricas, e não para melhorar a deteção e a resposta”, aponta o TCE.

Em 2024, no relatório sobre o estado de cibersegurança, a ENISA contabilizava entre 2018 e 2021, entre 100 e 500 incidentes por ano reportados pelos Estados-Membros, valor que, em 2024, chegou a 1.276. Uma desproporção face ao número de incidentes levantados pela ENISA numa recolha de informação pública, como jornais: 4.800 incidentes de cibersegurança, entre junho de 2024 e junho de 2025, segundo o seu relatório do estado das ameaças em 2025.

“A obrigação de informar outros Estados-Membros é crucial para evitar a propagação de incidentes, e o seu incumprimento prejudica a cibersegurança da UE. Em 2025, foram comunicados apenas 14 incidentes transfronteiriços significativos, por sete Estados-Membros. Foram apresentados pelos Estados-Membros três relatórios de incidentes com possível impacto transfronteiriço em 2022, nenhum em 2023 e dois em 2024”, aponta o relatório.

“Estes dados demonstram que a comunicação de incidentes transfronteiriços significativos é muito baixa e não reflete a verdadeira dimensão destes ataques. Para contextualizar a situação, no seu relatório do estado das ameaças em 2024 a ENISA mencionou 322 incidentes que visavam especificamente dois ou mais Estados-Membros”, refere o Tribunal de Contas Europeu.

O caso do incidente com a Collins Aerospace é indicativo dessa falha de comunicação entre os membros da União. Em setembro do ano passado, o fornecedor de tecnologia ao setor da aviação, sofreu um ataque significativo de ransomware (software de sequestro) que visou o seu software de processamento de passageiros, obrigando os grandes aeroportos europeus a operações manuais, causando atrasos e cancelamentos de voos. Os aeroportos de Heathrow (Londres), Bruxelas, Brandeburgo (Berlim) e Dublim foram particularmente afetados.

Pelas suas características, nos termos da Diretiva SRI 2, trata-se de um incidente “significativo”. “Não obstante, nenhum Estado-Membro tratou este incidente como sendo significativo ou em grande escala com impacto transfronteiriço. Por conseguinte, nenhum dos Estados-Membros afetados o notificou formalmente à ENISA ou a outros Estados-Membros”, aponta o relatório.

Nem a rede de Computer Incident Response Teams (CSIRT) aconselhou a UE-CyCLONe — rede de cooperação da União Europeia que junta as autoridades nacionais responsáveis pela gestão de crises cibernéticas — que, “por conseguinte, não apoiou a gestão coordenada do incidente”.

“Nenhum incidente de cibersegurança é considerado ‘em grande escala’ por nenhum Estado-Membro desde 2016. Em princípio, qualquer incidente que afete significativamente pelo menos dois Estados-Membros é abrangido por esta definição. Contudo, mesmo os incidentes de cibersegurança que causaram interrupções globais e danos avultados (…) não foram considerados em grande escala. Consequentemente, o procedimento da UE-CyCLONe para a escalada da situação nunca foi plenamente ativado devido a um incidente de cibersegurança em grande escala”, refere o relatório.

E neste ponto o Tribunal de Contas Europeu deixa um alerta que merece igualmente reflexão. “Não existe uma plataforma à escala da UE que receba comunicações de incidentes em tempo real de todos os Estados-Membros e que possa conciliar informações sobre setores ou indicadores de comprometimento para detetar incidentes transfronteiriços. Por conseguinte, existe um risco elevado de que alguns incidentes deste tipo possam não ser sinalizados como tal e comunicados”, indica.

A partilha de informação ao nível da UE também está limitada pela legislação de cada país em matéria de segurança. “Se um país considerar que as informações relativas a um ciberataque a uma entidade de importância crítica são classificadas, ou que a comunicação de um incidente específico seria prejudicial para a segurança nacional, não é obrigado a partilhar os dados”, refere o Tribunal.

Descoordenação e duplicação de esforços

Em 2022, a Comissão criou um grupo de trabalho de coordenação no domínio da cibersegurança no âmbito da DG CNECT. O mesmo inclui um centro de situação cibernética, para ajudar a Comissão a aumentar o seu conhecimento da situação e apoiar na gestão de crises, e a DG CNECT a prestar aconselhamento a nível político. Neste centro, a Comissão recorre, em grande medida, a prestadores de serviços externos, contratados em dezembro de 2022 por quatro anos e cerca de 18 milhões de euros, cujo contrato termina em dezembro de 2026.

“O Tribunal constatou que o trabalho realizado pelos prestadores de serviços externos para o centro de situação cibernética duplica parcialmente a capacidade existente da ENISA”, refere o Tribunal que considera que “a forma como este centro foi criado não tirou proveito suficiente do potencial de racionalização, não utilizando as informações que a Comissão e a ENISA já tinham disponíveis”. E não há visibilidade sobre a sua continuidade.

“À data da auditoria, a Comissão não tinha planos acerca do apoio dado pelos prestadores de serviços externos para manter o centro de situação cibernética após o termo do contrato. O Tribunal considera que a ausência de um plano abrangente e pormenorizado para o futuro após o termo do contrato constitui um risco para o funcionamento deste centro após 2026”, pode ler-se.

Sistema Europeu de Alerta em matéria de Cibersegurança não está operacional

Incentivar a partilha de informações para melhorar a deteção e análise de ciberameaças e a resposta às mesmas é o principal objetivo do Sistema Europeu de Alerta em matéria de Cibersegurança, uma iniciativa integrada no Regulamento Cibersolidariedade da UE, que entrou em vigor a 4 de fevereiro de 2025.

A participação no sistema de alerta é voluntária, e à data da auditoria do Tribunal de Contas Europeu 13 Estados-Membros tinham optado por integrar o Sistema, criando duas plataformas transfronteiriças: a ATHENA e a ENSOC. Em 2026, foi atribuído financiamento para a criação de uma terceira (a NBCC), elevando a 20 o número de países que pertencem à rede (18 Estados-Membros, a Islândia e a Noruega). Portugal integra a rede ENSOC.

O financiamento de apoio à criação de plataformas de cibersegurança nacionais e transfronteiriças está disponível através do programa DIGITAL desde 2021, lembra o Tribunal na sua auditoria. Mas, neste momento, não estão em funcionamento.

“O Tribunal constatou que as plataformas transfronteiriças não estão no bom caminho para alcançar os seus objetivos. Sem as ferramentas para detetar ameaças e partilhar informações, estão operacionalmente em suspenso. Acresce que o Sistema Europeu de Alerta em matéria de Cibersegurança ainda não está a funcionar, atrasando o desenvolvimento concreto de capacidades avançadas para detetar e prevenir ameaças e incidentes de cibersegurança”, conclui o organismo.

Da análise feita a este tema, o Tribunal também chega a uma conclusão que serve de alerta. “Ao nível dos Estados-Membros, a criação de plataformas de cibersegurança nacionais em simultâneo com a participação em plataformas transfronteiriças cria camadas adicionais de comunicação. A coordenação com os países terceiros que não são membros da rede de CSIRT13 ou da UE-CyCLONe também aumenta a complexidade”, indica.

O Tribunal constatou que as plataformas transfronteiriças não estão no bom caminho para alcançar os seus objetivos. Sem as ferramentas para detetar ameaças e partilhar informações, estão operacionalmente em suspenso. Acresce que o Sistema Europeu de Alerta em matéria de Cibersegurança ainda não está a funcionar, atrasando o desenvolvimento concreto de capacidades avançadas para detetar e prevenir ameaças e incidentes de cibersegurança. Tribunal de Contas Europeu

É necessário acordos de cooperação claros para chegar a “um consenso sobre uma taxonomia comum e a forma de partilhar informações e para assegurar a interoperabilidade”, das plataformas, mas à data da auditoria, “não tinham sido acordados métodos de cooperação e partilha de informações”, pode ler-se.

Concluindo o Tribunal de Contas Europeu: “A criação de plataformas de cibersegurança nacionais e transfronteiriças poderia promover uma partilha de informações mais eficaz. Porém, a integração das plataformas transfronteiriças no já complexo panorama de cibersegurança será difícil e exigirá canais de comunicação e métodos de cooperação adicionais.”