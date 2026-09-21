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Fátima Lopes é a nova embaixadora da Zurich Portugal

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A apresentadora e comunicadora associa-se à seguradora, juntando-se à judoca olímpica Patrícia Sampaio e marcando o arranque da terceira vaga da campanha de marca "Cuidamos".

A Zurich Portugal anunciou a escolha de Fátima Lopes como nova embaixadora de marca esta segunda-feira. A comunicadora passa a dar voz a diversas iniciativas de comunicação e sensibilização da seguradora, juntando-se à judoca olímpica Patrícia Sampaio, que já assumia este papel.

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A apresentadora Fátima Lopes é a nova embaixadora de marca da Zurich. “Abraço este projeto e a oportunidade de contribuir para uma comunicação mais próxima e acessível sobre temas que têm impacto real”.

A escolha da comunicadora coincide com o lançamento da terceira vaga da campanha de marca “Cuidamos”, que decorre até 18 de outubro e pretende reforçar a presença da Zurich junto dos clientes.

A campanha terá presença em televisão, rádio, meios digitais, redes sociais e publicidade exterior. Inclui um spot televisivo de 30 segundos, cartões de patrocínio em horário nobre, patrocínio do programa Café da Manhã da RFM, ações de live copy e mupis nos mais de 400 escritórios de agentes da seguradora em Portugal. A estratégia inclui ainda presença nacional em meios digitais e outdoor.

“A Fátima Lopes é uma comunicadora muito reconhecida e acarinhada pelos portugueses. A sua capacidade de comunicar temas relevantes, de forma autêntica e próxima, torna-a a parceira ideal para reforçar o propósito da Zurich”, afirmou Emília Sanches, diretora de marketing da Zurich Portugal.

“Partilhamos o mesmo propósito: ajudar as pessoas a enfrentarem o futuro de forma mais protegida e com maior confiança. É com muito orgulho que abraço este projeto e a oportunidade de contribuir para uma comunicação mais próxima e acessível sobre temas que têm impacto real na vida de todos nós”, afirmou Fátima Lopes.

A Zurich Insurance Group é um segurador com mais de 75 milhões de clientes em mais de 200 países e territórios, de acordo com a empresa. Sediado em Zurich, na Suíça, tem mais de 63.000 colaboradores.

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