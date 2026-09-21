Formação executiva do ISEG tem nova administração que quer reforçar ligação às empresas

O ISEG Executive Education tem um novo conselho de administração, que vem reforçar a ligação da escola às empresas e apostar numa formação executiva “mais orientada para as competências, transformação e impacto”. O novo presidente é Luís Vaz Henriques, que conta com mais de três décadas de experiências profissional em tecnologia, consultoria e banca e transformação digital.

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“O ISEG Executive Education anuncia a entrada em funções do conselho de administração, presidido por Luís Vaz Henriques, abrindo um novo ciclo. O novo Conselho de Administração integra igualmente Ana Isabel Morais, José Veríssimo, Mário Caldeira e Sandra Alvarez, reunindo experiência académica, executiva e de ligação ao tecido empresarial”, foi anunciado esta segunda-feira, numa nota enviada às redações.

De notar que Mário Caldeira é presidente do ISEG e Sandra Alvarez é presidente da direção da ISEG Alumni Económicas. Ao integrarem o novo conselho de administração já referido, estes nomes vêm reforçar a “articulação entre a escola, a formação executiva e a comunidade” de antigos alunos“, é destacado.

Por outro lado, em comunicado, é adiantado que a nova administração assume agora como prioridade “consolidar o ISEG Executive Education como parceiro de desenvolvimento das pessoas e das organizações“. “O objetivo passa por preservar e reforçar o núcleo da oferta atual — ISEG MBA, pós-graduações, programas executivos e soluções customizadas — e, simultaneamente, aprofundar a relação com empresas e instituições através de modelos de colaboração mais continuados, orientados para os desafios concretos de cada organização”, é detalhado.

Assim, neste novo ciclo, a formação executiva passará a ser entendida de forma mais alargada, isto é, não apenas como transmissão de conhecimento, mas como “instrumento para desenvolver novas competências, alinhar pessoas com a estratégia, trabalhar problemas empresariais reais e apoiar processos de transformação”.

Citado em comunicado, Luís Vaz Henriques frisa ainda que “o ISEG possui ativos extraordinários — professores, investigação, alunos, alumni e uma forte ligação ao mercado — e [o objetivo é] mobilizá-los de forma cada vez mais integrada ao serviço das pessoas e das organizações”.