Formação executiva do ISEG tem nova administração que quer reforçar ligação às empresas
Luís Vaz Henriques assume presidência após mais de três décadas de experiência profissional, nomeadamente, na área tecnológica. No conselho, tem presença também presidente do ISEG, Mário Caldeira.
O ISEG Executive Education tem um novo conselho de administração, que vem reforçar a ligação da escola às empresas e apostar numa formação executiva “mais orientada para as competências, transformação e impacto”. O novo presidente é Luís Vaz Henriques, que conta com mais de três décadas de experiências profissional em tecnologia, consultoria e banca e transformação digital.
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“O ISEG Executive Education anuncia a entrada em funções do conselho de administração, presidido por Luís Vaz Henriques, abrindo um novo ciclo. O novo Conselho de Administração integra igualmente Ana Isabel Morais, José Veríssimo, Mário Caldeira e Sandra Alvarez, reunindo experiência académica, executiva e de ligação ao tecido empresarial”, foi anunciado esta segunda-feira, numa nota enviada às redações.
De notar que Mário Caldeira é presidente do ISEG e Sandra Alvarez é presidente da direção da ISEG Alumni Económicas. Ao integrarem o novo conselho de administração já referido, estes nomes vêm reforçar a “articulação entre a escola, a formação executiva e a comunidade” de antigos alunos“, é destacado.
Por outro lado, em comunicado, é adiantado que a nova administração assume agora como prioridade “consolidar o ISEG Executive Education como parceiro de desenvolvimento das pessoas e das organizações“. “O objetivo passa por preservar e reforçar o núcleo da oferta atual — ISEG MBA, pós-graduações, programas executivos e soluções customizadas — e, simultaneamente, aprofundar a relação com empresas e instituições através de modelos de colaboração mais continuados, orientados para os desafios concretos de cada organização”, é detalhado.
Assim, neste novo ciclo, a formação executiva passará a ser entendida de forma mais alargada, isto é, não apenas como transmissão de conhecimento, mas como “instrumento para desenvolver novas competências, alinhar pessoas com a estratégia, trabalhar problemas empresariais reais e apoiar processos de transformação”.
Citado em comunicado, Luís Vaz Henriques frisa ainda que “o ISEG possui ativos extraordinários — professores, investigação, alunos, alumni e uma forte ligação ao mercado — e [o objetivo é] mobilizá-los de forma cada vez mais integrada ao serviço das pessoas e das organizações”.
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