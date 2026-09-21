Galp procura crescer nas renováveis através de aquisições e alianças

O administrador executivo da Galp com o pelouro das renováveis, Georgios Papadimitriou, afirmou, em entrevista ao El Economista, que a Galp vê a junção de forças com outras empresas como um caminho natural para crescer nas renováveis, embora indique que não existe qualquer processo em marcha neste momento. Outra via de crescimento são os serviços de gestão de energia, que a Galp estreou para gerir os seus parques mas que já está a oferecer a terceiros.

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Papadimitriou afere que, atualmente, o mercado de renováveis está a entrar numa fase em que é necessária escala, tornando-se mais difícil para as pequenas empresas. “Acreditamos que haverá um processo de consolidação” e “a Galp está habituada a trabalhar através de alianças [no petróleo e gás]“, pelo que “perguntamo-nos porque não explorar essa lógica nas renováveis”, introduziu, para depois concluir: “Estamos a explorá-lo, mas não existe nenhum processo em aberto“. Um bom aliado aportaria conhecimento, diversificação tecnológica e presença fora da Península Ibérica.

Em relação à Moeve, empresa com a qual a Galp está a preparar um processo de fusão parcial, indica que a única sinergia que faz sentido é mesmo no negócio de retalho e refinação, excluindo por exemplo as centrais a gás de uma eventual união.

Em paralelo, o administrador afirma que a Galp tem desenvolvido o seu próprio sistema de gestão energética para baterias, com algoritmos próprios. “Estamos preparados para oferecer esta capacidade a terceiros que desenvolvam as suas próprias baterias”, afirmou.