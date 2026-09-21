O Governo português vai apoiar a candidatura da Meo e da Thales em Portugal para serem fornecedores de gateway de satélite, a partir dos teleportos de Alfouvar e Santa Maria, do consórcio que está a desenvolver a IRIS 2, a constelação de satélites europeia que pretende ser uma alternativa segura à Starlink de Elon Musk.

"O Governo português irá apoiar a candidatura, estando a preparar-se a documentação necessária à formalização deste apoio", adianta fonte oficial do Gabinete do Ministro de Educação, Ciência e Inovação quando contactada pelo…