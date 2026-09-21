Governo estima que IA possa valer 8% do PIB e cortar 60% ao tempo dos licenciamentos

A inteligência artificial não vai ficar à porta do Estado, nem deverá ser tratada apenas como uma ameaça ao emprego. A garantia é de Gonçalo Saraiva Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado, que levou à conferência Futuro do Trabalho 5.0, organizada pelo ECO, uma mensagem de aceleração. As estimativas da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial apontam, disse, para ganhos equivalentes a “cerca de 8% do PIB”, num país onde a adoção pelas empresas continua a ser baixa.

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O ministro defende que a tecnologia deve funcionar como “instrumento auxiliar do humano e da produtividade humana”, sem ignorar o impacto nas profissões qualificadas. Na advocacia, deu como exemplo tarefas que demoravam semanas e podem agora ser feitas em segundos, o que poderá, admite, reduzir a contratação de jovens para algumas funções, pelo menos numa primeira fase. “Provavelmente pode haver aqui um ajustamento”, reconhece, embora espere que a criação de novas necessidades compense a perda inicial de empregos.

“Estamos a construir uma plataforma chamada Licencia com inteligência artificial, para ser o único ponto de entrada e de gestão de todos os licenciamentos, construção ambiental e industrial. Ora, isto permite-nos reduzir, pelas minhas estimativas, em pelo menos 60% o tempo de um licenciamento em Portugal, de uma fábrica, de um edifício, de uma casa” Gonçalo Saraiva Matias Ministro Adjunto e da Reforma do Estado

É na Administração Pública que o Governo quer testar parte dessa promessa, nomeadamente com a chegada da plataforma Licencia, apoiada em IA e destinada a concentrar licenciamentos da construção, ambientais e industriais. A iniciativa poderá reduzir “em pelo menos 60%” o tempo destes processos, garante o ministro. Porém, a decisão final continuará nas mãos de pessoas. “Aquilo que demora verdadeiramente tempo é a instrução do processo e a tramitação”, explica.

Há uma mudança de mentalidade nas empresas

Nas empresas, a transformação já começa a mexer na organização do trabalho, mas Pedro Gomes, CEO da TP Portugal, rejeita a ideia de que a primeira consequência seja o desaparecimento do emprego. “O trabalho não desaparece. Muda de composição”, afirma. Saem tarefas repetitivas e ganham peso o julgamento, a decisão em situações ambíguas e a gestão de contextos emocionalmente exigentes.

No entanto, essa mudança obriga a repensar processos e não apenas a acrescentar uma ferramenta ao que já existe. Na TP, a formação inclui competências técnicas, melhoria de processos e inteligência emocional. Para Pedro Gomes, “a principal competência é a capacidade de mudar de competências”, num contexto em que humanos e agentes de IA já começam a coexistir nas mesmas equipas.

Pedro Henriques, diretor de recursos humanos da Siemens Portugal, situa os potenciais ganhos de produtividade no setor tecnológico entre 20% e 40% nos próximos três anos, embora considere o limite superior difícil de atingir. A condição, diz, é redesenhar processos de raiz. “Tentar pôr a IA em cima de processos que já existem é amplificar os problemas”, alertou.

Na Siemens, os 3.600 colaboradores fizeram, em média, 51 horas de formação no último ano, acima do objetivo habitual de 40 horas. Mas o responsável de pessoas desvaloriza a ideia de que a transformação se resolva com cursos. “O maior bloqueio na inteligência artificial ainda está no mindset”, afirmou. A empresa tem 150 pessoas a desenvolver IA em Portugal e continua a receber cerca de 200 estagiários por ano. Alguns chegam com vantagem sobre os mais experientes e acabam, conta, por criar uma espécie de reverse mentoring.

Carlos Carvalho, CEO da Adyta e presidente da ANJE, vê precisamente aí uma oportunidade para as empresas mais pequenas. A IA democratizou o acesso a estudos de mercado, análise de concorrência e informação que antes exigiam recursos ao alcance sobretudo de grandes organizações. “Vai diferenciar muito as PME, aquelas que melhor usam a IA”, garante.

O risco é deixar para trás as empresas tradicionais, com menos recursos para formar trabalhadores e rever processos. Carlos Carvalho defende incentivos públicos à adoção tecnológica e à capacitação, mas deixa também um aviso sobre segurança: proibir a IA por receio de fuga de dados pode produzir o efeito contrário. É necessário ensinar a utilizá-la sem expor informação crítica e preservar a validação humana. Saber usar a ferramenta não dispensa conhecimento, exige mais espírito crítico para avaliar o que a máquina devolve, sublinha.