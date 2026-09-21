Riscos & Produtos

Habit leva seguros incorporados à plataforma de classificados CustoJusto

  • ECO Seguros
  • 18:18
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Seguros Auto, Moto, Proteção de Pagamentos e Viagem passam a estar disponíveis no CustoJusto através de uma parceria com a Habit, com contratação digital integrada na plataforma.

A insurtech Habit e o marketplace e plataforma de classificados online CustoJusto estabeleceram uma parceria para disponibilizar seguros aos utilizadores da plataforma. Numa primeira fase, estão disponíveis seguros Auto, Moto, Proteção de Pagamentos e Viagem.

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João Madureira Pinto, Chief Growth Officer da Habit: “É um primeiro passo numa colaboração com potencial para evoluir e incorporar novas soluções no futuro”.Habit

A contratação é feita digitalmente através do ecossistema do CustoJusto, integrando a oferta de seguros na jornada de compra dos utilizadores.

João Madureira Pinto, chief growth officer da Habit, considera que os seguros devem estar “presentes nos momentos em que fazem sentido” e afirma que a parceria permite à empresa chegar aos consumidores “através de uma experiência digital simples e conveniente”. O responsável acrescenta que este é “um primeiro passo” numa colaboração que poderá evoluir e incorporar novas soluções no futuro.

Já Pedro Furtado, diretor-geral do CustoJusto, afirma que a empresa procura “acrescentar valor à experiência do utilizador, ligando compradores e vendedores e oferecendo um ecossistema completo de serviços”. Segundo o responsável, a parceria permite disponibilizar “soluções de proteção integradas na jornada do utilizador”, facilitando o acesso a seguros no momento da decisão de compra.

A Habit é uma insurtech especializada em tecnologia de venda de seguros integrados nos serviços, permitindo que os seus parceiros ofereçam seguros embutidos. Já o CustoJusto é um marketplace e uma plataforma de classificados online, que permite a empresas e consumidores comprar e vender uma variedade de produtos, objetos e serviços.

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