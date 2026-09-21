Habit leva seguros incorporados à plataforma de classificados CustoJusto
Seguros Auto, Moto, Proteção de Pagamentos e Viagem passam a estar disponíveis no CustoJusto através de uma parceria com a Habit, com contratação digital integrada na plataforma.
A insurtech Habit e o marketplace e plataforma de classificados online CustoJusto estabeleceram uma parceria para disponibilizar seguros aos utilizadores da plataforma. Numa primeira fase, estão disponíveis seguros Auto, Moto, Proteção de Pagamentos e Viagem.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A contratação é feita digitalmente através do ecossistema do CustoJusto, integrando a oferta de seguros na jornada de compra dos utilizadores.
João Madureira Pinto, chief growth officer da Habit, considera que os seguros devem estar “presentes nos momentos em que fazem sentido” e afirma que a parceria permite à empresa chegar aos consumidores “através de uma experiência digital simples e conveniente”. O responsável acrescenta que este é “um primeiro passo” numa colaboração que poderá evoluir e incorporar novas soluções no futuro.
Já Pedro Furtado, diretor-geral do CustoJusto, afirma que a empresa procura “acrescentar valor à experiência do utilizador, ligando compradores e vendedores e oferecendo um ecossistema completo de serviços”. Segundo o responsável, a parceria permite disponibilizar “soluções de proteção integradas na jornada do utilizador”, facilitando o acesso a seguros no momento da decisão de compra.
A Habit é uma insurtech especializada em tecnologia de venda de seguros integrados nos serviços, permitindo que os seus parceiros ofereçam seguros embutidos. Já o CustoJusto é um marketplace e uma plataforma de classificados online, que permite a empresas e consumidores comprar e vender uma variedade de produtos, objetos e serviços.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Habit leva seguros incorporados à plataforma de classificados CustoJusto
{{ noCommentsLabel }}