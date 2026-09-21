Henrique Handel: “O segredo é contratarmos pessoas melhores do que nós”

Henrique Handel, CEO da Dental Light, é o 96º convidado do podcast “E Se Corre Bem?”. Considera-se uma pessoa introspetiva, que gosta de ponderar muito bem antes de dar passos maiores. Prova disso foi o seu percurso profissional, que começou por fazer em clínicas dentárias de colegas até decidir abrir a sua própria clínica. Mas, anos mais tarde, a vontade de fazer chegar a medicina dentária a todos, mesmo àqueles com menor capacidade económica, levou-o a pensar noutro projeto, a Dental Light.

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“Na viragem do século, começou a surgir-me a ideia de criar um conceito diferente. Queria democratizar os serviços de medicina dentária, ou seja, a ideia era poder proporcionar serviços de medicina dentária de qualidade, mas a um preço mais competitivo em relação àquilo que era normal no mercado”, começou por dizer.

O projeto acabou por nascer apenas em 2009, com “preços inferiores à média”, e acabou por conquistar várias pessoas por essa mesma razão. No entanto, quando questionado sobre qual é o segredo para conseguir preços competitivos, Henrique Handel não hesitou em responder que está, sobretudo, no “sacrifício da margem de lucro”.

“E, depois, o segredo também é conseguir encontrar parceiros que entendam esta cultura e que estejam dispostos a partilhar este caminho, ou seja, que possam também eles sacrificar margem de lucro dos serviços e dos produtos que nos vendem, com a certeza que vão recompensar em quantidade essa redução. Este é o princípio que nutre a Dental Light e temos conseguido fazê-lo”, continuou.

A Dental Light nasceu com apenas quatro pessoas, mas hoje já conta com 170 e o CEO prevê crescer ainda mais. Aqui garante existir mais um segredo para o sucesso da sua ideia: “O segredo não é contratarmos pessoas à nossa imagem, mas sim contratarmos pessoas melhores do que nós. E eu tenho a sorte de ter reunido à minha volta um conjunto de pessoas que são um exemplo do que é vestir a camisola e de estar envolvido na cultura que defendemos, com qualidade”.

Apesar de agora não estar diretamente envolvido no processo de recrutamento, Henrique Handel garante que “os processos estão bem definidos”, até porque esteve “envolvido na criação do departamento de recursos humanos”. “É uma segurança muito grande saber que essas pessoas vão transmitir a nossa cultura tão bem ou melhor do que nós”, acrescentou.







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Atualmente, o CEO dedica-se, sobretudo, à gestão do seu projeto, mas garante que a formação em medicina dentária continua a ser-lhe útil para gerir o seu negócio da melhor forma possível: “Já abandonei a prática clínica em 2017 e estou totalmente dedicado à gestão. Mas, mesmo na gestão, não deixo de ser médico dentista porque muitos dos assuntos que me passam pelas mãos são relacionados com a medicina dentária, portanto todo esse conhecimento faz-me muito jeito para poder tomar algumas decisões“.

“Ao longo da vida também fui tentando fazer alguma formação na área da gestão. Acho que é muito importante fazer isso. Empiricamente, se tivermos alguma tendência para a área, nós conseguimos ter algumas noções, mas acho que faz todo o sentido ter formação. Foi importante para mim adquirir conhecimento para depois poder praticá-lo”, continuou.

Na prática, esse conhecimento resume-se a uma liderança de “total liberdade e total responsabilidade”: “Eu acho que esta é a única forma de termos equipas motivadas e um ambiente saudável dentro da empresa. Ainda por cima sendo uma empresa da área da saúde, como a minha, vive de pessoas para pessoas, até porque nós não tratamos dentes, nós tratamos pessoas”.

Esta premissa reflete-se também nos quatro pilares nos quais o CEO baseia a gestão da sua clínica: “O primeiro são as pessoas, que é o pilar mais importante de todos. Acreditamos mesmo na premiação da capacidade, fazemos com que as pessoas se sintam parte do nosso projeto. O segundo pilar tem a ver com inovação e excelência. O terceiro pilar é o futuro e eu digo muitas vezes que, para nós, na Dental Light, o futuro é hoje. Por último, o quarto pilar é o orgulho, que é fundamental naquilo que somos e fazemos mas, mais importante que tudo, no impacto que temos na vida das pessoas“.

“Na Dental Light temos uma comunhão muito grande porque as pessoas entendem que somos uma empresa com propósito, que tenta todos os dias fazer o melhor pelas pessoas que a procuram e pelos colaboradores. A maioria das empresas vivem muito de números, mas os números são um bocado uma ditadura. A verdade é que as empresas de maior sucesso são aquelas que, além dos números, têm alma“, concluiu.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts. Uma iniciativa do ECO, na qual Diogo Agostinho, COO do ECO, procura trazer histórias que inspirem pessoas a arriscar, a terem a coragem de tomar decisões e acreditarem nas suas capacidades. Com o apoio da Nissan e da Scalpers.