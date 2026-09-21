Joint venture entre Critical Software e Airbus vai abrir novo hub em Lisboa
A joint venture entre Airbus e Critical Software passou de 110 para 165 trabalhadores no primeiro ano e prevê duplicar os projetos de aviação comercial até ao final de 2026.
A Critical FlyTech, a joint venture entre a Airbus e a portuguesa Critical Software para o desenvolvimento de aplicações aeroespaciais, vai inaugurar um novo escritório em Lisboa em outubro de 2026, ano que marcou o arranque das operações. A empresa já tem 160 trabalhadores e está a recrutar.
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“Num primeiro ano de atividade, conseguimos expandir a nossa atividade para as três áreas de negócio da Airbus e desenvolver uma equipa altamente qualificada, capaz de responder aos desafios tecnológicos mais exigentes destes setores. Estamos a criar oportunidades para profissionais experientes e jovens engenheiros desenvolverem competências em sistemas críticos e contribuírem para projetos com impacto global”, assinala Ricardo Armas, CEO da Critical FlyTech, citado em comunicado
Neste primeiro ano, a empresa especializada no desenvolvimento de software e sistemas críticos para o setor aeroespacial expandiu a atividade para as três principais áreas de negócio da Airbus — Aviação Comercial, Espaço e Helicópteros. Na aviação comercial, iniciou 2026 com 10 projetos e prevê chegar aos 20 até ao final do ano.
Mais de 60 profissionais entraram na Critical FlyTech desde o início do ano, incluindo cerca de 20 recém-licenciados ou recém-mestres. A empresa mantém o recrutamento de engenheiros de software, nomeadamente especializados em sistemas embebidos, e engenheiros de sistemas.
A equipa reúne atualmente cinco nacionalidades e cerca de 10% dos trabalhadores são provenientes do estrangeiro, incluindo portugueses que regressaram ao país para trabalhar na empresa.
A parceria com a tecnológica nacional reforça o investimento da Airbus em Portugal, mercado onde, em Santo Tirso, tem uma unidade de produção de secções de fuselagem para as famílias de aviões A320 e A350, e em Lisboa e Coimbra, um hub, o Global Business Services. Ao todo, o consórcio tem mais de mil trabalhadores no país.
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