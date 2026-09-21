Nova série não trava queda dos Certificados do Tesouro e stock afunda pelo 58.º mês consecutivo

O volume de Certificados do Tesouro voltou a recuar em agosto, com o saldo entre subscrições e resgates a fixar uma queda de 91,1 milhões de euros, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. Trata-se do 58.º mês consecutivo de subscrições líquidas negativas neste produto de dívida pública, que se traduz num stock global de 6,4 mil milhões de euros, o valor mais baixo desde dezembro de 2014

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A contração de 91,1 milhões de euros representa uma queda de 1,39% face a julho e corresponde à maior contração mensal relativa desde dezembro de 2024 e a maior queda absoluta desde outubro de 2014. Em termos homólogos, o produto regista uma descida de 24,2% face a agosto do ano passado, a maior contração homóloga desde abril deste ano, segundo a série disponível no BPstat do Banco de Portugal.

Estes números surgem depois de o Governo ter avançado, no início de julho, com uma reestruturação dos Certificados do Tesouro, com o lançamento da série 5 (CTS5) para substituir os anteriores Certificados do Tesouro Poupança Valor. Nos dois primeiros meses de comercialização da nova série, o stock emagreceu 119 milhões de euros.

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Em meados de julho, o ministro das Finanças revelou que o novo produto tinha captado 120 milhões de euros na primeira semana de comercialização, atribuindo-lhe “algum efeito” sobre a oferta privada de produtos de aforro. E já no início de agosto, o Ministério das Finanças confirmou que a nova série tinha somado quase 300 milhões de euros em subscrições no primeiro mês, com um valor médio de 28,2 mil euros por subscritor e a adesão de 8.300 aforradores.

Apesar destes montantes captados pela nova série no primeiro mês, o saldo global dos Certificados do Tesouro permanece negativo, o que indica que os resgates dos títulos mais antigos continuam a superar as novas entradas de dinheiro no conjunto do produto.

Uma análise do ECO aos novos Certificados do Tesouro série 5, que oferecem uma taxa bruta média de 2,71% ao longo dos dez anos de vigência, aponta para uma rendibilidade líquida efetiva de apenas 1,8% para investimentos entre 1.000 e 48.732 euros, valor que fica abaixo da meta de inflação de 2% e distante da rendibilidade oferecida pelos Certificados de Aforro enquanto a Euribor a três meses se mantiver acima dos 2,09%.

Os dados do Banco de Portugal confirmam uma tendência que se prolonga há quase cinco anos, com o produto de aforro do Estado a perder terreno junto das famílias portuguesas mesmo depois da reformulação da oferta pública.

A comparação entre a remuneração dos novos certificados e a dos Certificados de Aforro, produto que continua a atrair a preferência dos aforradores, ajuda a explicar por que motivo a mudança de série não inverteu, até agora, a trajetória de saídas líquidas registada pelo BPstat.