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Paramount terá chegado a acordo com a Califórnia para a compra da Warner Bros

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O acordo, avançado pela Bloomberg e citado pela Reuters, deverá ser anunciado esta segunda-feira.

A Paramount terá chegado a acordo com a Califórnia e outros estados norte-americanos que contestavam judicialmente a aquisição da Warner Bros. Discovery. O acordo, avançado pela Bloomberg e citado pela Reuters, deverá ser anunciado esta segunda-feira.

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As negociações terão chegado a bom termo durante o fim de semana, depois de quatro dos estados que se opunham aos termos inicialmente acordados com a Califórnia terem cedido, aponta a Bloomberg. O entendimento elimina um dos principais obstáculos ao fecho da operação, que juntará dois dos maiores estúdios de Hollywood, dois grandes serviços de streaming e duas das principais operações de televisão por cabo dos EUA.

Entre as concessões discutidas entre a Paramount e o procurador-geral da Califórnia estavam um investimento de 1,5 mil milhões de dólares na produção no estado, o compromisso de manter os dois estúdios e possíveis penalizações caso a Paramount não cumpra a promessa de produzir 30 filmes por ano após a fusão. Estava também em cima da mesa a venda de alguns canais de televisão por cabo.

Uma das condições asseguradas pelos estados será a criação de conselhos editoriais independentes para a CBS e a CNN, segundo a Bloomberg.

A coligação de 12 procuradores-gerais estaduais, liderada pelo procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, tinha processado a Paramount em julho para impedir a operação, alegando que esta reduziria a concorrência na distribuição cinematográfica e no licenciamento de canais básicos de televisão por cabo.

Os reguladores antitrust de outras jurisdições, incluindo a União Europeia e o Reino Unido, já deram luz verde à aquisição.

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