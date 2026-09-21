Participada da família Soares dos Santos e Draycott põe à venda empresa de vidro em Espanha

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A Verescence, fabricante de frascos para perfumes e cosméticos de luxo detida pela holding da família Soares dos Santos e pela gestora de fundos portuguesa Draycott, está a explorar a venda da sua divisão de isoladores de vidro para linhas elétricas de alta tensão, avança esta segunda-feira o jornal Expansión.

A multinacional francesa contratou o banco de investimento Lincoln International como assessor financeiro para a alienação da posição na empresa espanhola La Granja Insulators, segundo a informação transmitida ao jornal espanhol por fontes conhecedoras do assunto.

A operação ainda está numa fase inicial, mas já terá suscitado interesse de conhecidos fundos de private equity que operam em Espanha e acreditam que o crescimento dos veículos elétricos, bombas de calor e data centers vai requerer mais investimentos na rede elétrica.

A La Granja Insulators, com sede no município espanhol de Real Sitio de San Ildefonso, tem um volume de negócios superior a 50 milhões de euros e um EBITDA próximo dos 20 milhões de euros, o que a coloca no segundo lugar da Europa nesta área de atividade.

A sua acionista é a multinacional Verescence, cujos proprietários são as sociedades de private equity Movendo Capital – dos donos da Jerónimo Martins – e Draycott, que compraram 100% da empresa à Stirling Square por 490 milhões de euros em 2025.

Em entrevista ao ECO, o sócio fundador da Draycott, João Coelho Borges, disse que iria a Verescence iria reforçar nos Estados Unidos e investir na sustentabilidade e digitalização das fábricas de vidro de forma a produzir mais e melhores frascos para cremes e perfumes luxuosos. Por exemplo, substituir os fornos a gás por híbridos e instalar sistemas tecnológicos, com base em inteligência artificial, para aumentar a produtividade das linhas de montagem.

A empresa espanhola La Granja Insulators, especializada em isoladores de vidro para postes de alta tensão, estará a finalizar um plano de expansão, que poderá passar pela construção de uma nova fábrica para duplicar a sua capacidade de produção, daí necessitar de novos acionistas.