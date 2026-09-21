Política

Pedro Portugal Gaspar deixa presidência da AIMA. Segue-se a Autoridade da Concorrência

  • ECO
  • 16:41
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Pedro Portugal Gaspar foi eleito presidente da AIMA para um mandato de cinco anos, mas abandonou o cargo para ser vogal do conselho de administração do regulador da concorrência.

Pedro Portugal Gaspar está de saída da presidência da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) para a Autoridade da Concorrência (AdC), onde será vogal do conselho de administração.

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A designação do presidente da AIMA para vogal da AdC consta da agenda desta terça-feira da Comissão de Economia e Coesão Territorial da Assembleia da República. Segundo o documento, o Parlamento receberá amanhã uma audição de Pedro Manuel Portugal Natário Botelho Gaspar, no âmbito do processo de designação para o cargo de vogal do conselho de administração da AdC, liderado por Nuno Cunha Rodrigues.

Pedro Portugal Gaspar, presidente do conselho diretivo da AIMA desde 29 de julho de 2024, é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (1987), pós-graduado em Direito Público pelo Centro de Estudos Judiciários da Faculdade de Direito de Lisboa (1996) e mestre em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito de Lisboa (2004).

Entre as funções que o social-democrata desempenhou ligadas ao Estado está o cargo de diretor-geral do Consumidor (2023-2024), o de inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (2013-2023), o de inspetor-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (2012), bem como outros no Governo, dividindo-se entre os ministérios da Saúde no Governo de Durão Barroso ou da Indústria e Energia no Governo de Aníbal Cavaco Silva.

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