Pod_Scope: Downloads descem em agosto para pior valor desde início do ranking

Analisando por marcas, o Observador voltou à liderança, que tinha sido conquistada pela Renascença em junho, que por sua vez desce ao terceiro lugar, com a subida do Expresso.

Os podcasts produzidos em Portugal auditados pelo ranking Pod_Scope, serviço da Marktest para a medição técnica, auditada e independente, registaram cerca de 7,21 milhões de downloads no mês de agosto. Depois de ter registado o valor mais alto do ano — cerca de 13,8 milhões de downloads em julho –, a queda de quase 48% face ao mês anterior levou ao pior registo desde o início da medição em janeiro de 2025.

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O anterior valor negativo tinha sido atingido em agosto do ano passado, com cerca de 8,28 milhões de downloads — sendo que o ranking ainda não contava com o grupo RTP. Foram analisadas quatro semanas em ambos os meses. Os recordes negativos também chegaram a vários dos publishers.

A liderança dos publishers continua nas mãos do grupo Impresa, que registou 2,44 milhões de downloads mensais, cerca de 610 mil downloads semanais e 335 mil listeners semanais — os seus piores valores mensais.

Logo a seguir, o Observador conquistou o segundo lugar, que tinha perdido em junho para o Grupo Renascença Multimédia. Obteve 2,28 milhões de downloads mensais — praticamente em linha com o valor de agosto de 2025. Já o Grupo Renascença desceu para apenas 1,15 milhões — o segundo pior valor desde o início do ranking, só superado pelo valor registado em agosto do ano passado, com quase 844 mil.

A Bauer Media mantém-se no quarto lugar, com 998 mil downloads — o valor mais baixo desde o início do ranking –, e a RTP no quinto lugar, com apenas 341 mil downloads — o pior valor desde a sua inclusão no ranking em abril. Esta ordenação mantém-se tanto nos downloads semanais como nos listeners semanais. Todos os publishers viram os seus números descerem nos três indicadores analisados face ao mês anterior.

Analisando por marcas, o Observador voltou à liderança, que tinha sido conquistada pela Renascença em junho, com 2,28 milhões de downloads mensais. O Expresso alcança o segundo lugar, com 1,15 milhões, ultrapassando a Renascença — que neste mês alcançou apenas 1,03 milhões.

A Rádio Comercial sobre para quarto lugar, com 877 mil downloads. A SIC Noticias desce do terceiro para o fim do top cinco com 809 mil downloads.

No universo de agora 25 marcas analisadas — com o acréscimo da RTP, no final da tabela com apenas quatro downloads — , 22 viram os seus números mensais descer, contra o aumento de 15 em julho. A RTP Arena registou um crescimento de 173,8% — de 2.154 downloads para 5.898 downloads, subindo para o 15.º lugar. A RTP Play foi a única outra marca com variação positiva, subindo 0,9% — de 1.880 para 1.896 downloads, ocupando a 18ª posição.

O “top 3” – Observador, Expresso e Renascença – continua a reunir a maioria da quota de mercado, representando 61,99% dos downloads entre as marcas analisadas.

No que toca aos listeners semanais – dispositivos/apps conectados à internet que efetuaram downloads de podcasts entre 3 de agosto e 30 de agosto –, o Observador volta à liderança, com 263 mil. O Expresso sobe ao segundo lugar — com 175 mil — e a SIC Notícias ao terceiro — com 132 mil. A Renascença cai do topo para o quarto lugar, com 99,6 mil. A SIC volta a ocupar o quinto lugar, com 84 mil.

No mês anterior, recorde-se, o pódio era ocupado por Renascença, Observador e SIC Notícias, por esta ordem.

Nos formatos individuais, o “Extremamente Desagradável”, da Rádio Renascença, manteve a liderança com o maior número de downloads mensais — 798 mil, não tido sido lançados novos episódios. “O Homem que Mordeu o Cão” – Rádio Comercial – mantém-se no segundo lugar, com 519 mil downloads mensais e novos quatro episódios. O “Expresso da Manhã” (Expresso) subiu do quinto para o terceiro lugar, com 305 mil.

Em conjunto, estes três títulos representaram 22,5% de todo o consumo deste formato nos grupos auditados.