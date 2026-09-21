Pousadas de Juventude têm mais de 70% das camas para universitários ainda por ocupar

As Pousadas de Juventude têm ainda 300 camas disponíveis para estudantes do Ensino Superior no atual ano letivo, com apenas 118 das 418 vagas disponibilizadas pela Movy ocupadas até ao momento. A oferta está distribuída por 22 das 42 pousadas existentes no país e corresponde a cerca de 15% da capacidade total da rede, avança esta segunda-feira o Jornal de Notícias.

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“No presente ano letivo, foram disponibilizadas 418 camas para estudantes universitários, distribuídas por 22 Pousadas de Juventude. Esta resposta resulta da capacidade especificamente afeta a estudantes universitários, não abrangendo a totalidade da rede, pelo que estas camas não estão disponíveis em todas as Pousadas de Juventude”, respondeu ao jornal fonte da Movy, a entidade que gere estes estabelecimentos e também o Cartão Jovem.

Ora, segundo o Jornal de Notícias, a ocupação das camas destinadas a universitários ronda atualmente os 28%, deixando 72% da capacidade por preencher. Os preços mensais variam entre 200 e 484 euros por pessoa, consoante a localização e a tipologia do quarto, e podem incluir pequeno-almoço, acesso à internet e utilização da cozinha.

A oferta integra o programa “Alojamento Estudantil Já”, lançado pelo Governo em 2024 e que mantém este ano o eixo dedicado às pousadas de juventude e à Fundação INATEL. A atribuição das vagas é feita pelas instituições de Ensino Superior, através dos respetivos serviços sociais, que identificam os estudantes e encaminham os pedidos para as unidades disponíveis.