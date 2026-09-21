Prévoir exclui aquisições e recusa entrar em ramos Não Vida: “Não é o mesmo trabalho”
Sem planos de aquisições e com ramos Não Vida fora da equação, a CEO Patricia Lacoste quer concentrar o crescimento nos seguros de Vida. Em Portugal, o objetivo é duplicar atividade em cinco anos.
A Prévoir celebrou, no passado dia 17 de setembro, os 30 anos da sua operação em Portugal, num evento realizado no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, onde a seguradora francesa anunciou também o lançamento de dois novos produtos. Entre os convidados esteve Patricia Lacoste, presidente do grupo e membro da família fundadora (bem como todos os membros do conselho de administração e Edouard Bidou, Directeur général de Prévoir-Vie), que traçou os limites da estratégia da Prévoir para os próximos anos: sem aquisições previstas para já, mas sem fechar a porta a oportunidades, e com uma recusa clara em expandir para o segmento Não Vida.
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Sem aquisições no horizonte imediato
Questionada por ECOseguros sobre se há planos de aquisição em curso, quer em Portugal quer noutros mercados, Lacoste não hesita: “Não temos nenhum projeto neste momento”, mas a gestora deixa uma ressalva importante, o grupo está “aberto a qualquer oportunidade que faça sentido”. Isso não significa, sublinha, abrir a porta a novos países: a Prévoir não pretende expandir a sua presença geográfica para além de França, Portugal e Vietname. Mas se surgir uma oportunidade concreta em Portugal ou em França, “certamente iremos analisá-la”, reforça.
O ramo Não Vida está fora da equação
Mais categórica ainda é a resposta sobre uma eventual entrada no ramo Não Vida, um segmento que grande parte da concorrência já explora e que representaria uma via alternativa de crescimento. Lacoste rejeita a hipótese sem margem para dúvidas: “É um expertise muito diferente. Não é o mesmo trabalho.” Questionada diretamente se não pondera expandir para essa área no futuro, repete o “não”. A justificação remete para a própria identidade da empresa: “Prefiro manter-nos no mercado dos seguros de vida e expandir os produtos [nessa área]. O nosso trabalho é proteger as pessoas”, uma linha vermelha que a gestora traça com clareza.
Esta postura encaixa-se numa lógica mais ampla que Lacoste descreve para o grupo: a Prévoir assenta em dois pilares apenas, proteção e poupança, replicados nos três mercados onde já opera (França, Portugal e Vietname). Em vez de expandir para novas geografias ou novos ramos de negócio, a estratégia passa por aprofundar a presença nesses mercados – em Portugal, por exemplo, o objetivo passa por repetir o feito do plano estratégico anterior e voltar a duplicar a atividade nos próximos cinco anos.
Uma empresa familiar com mais de um século
Esta cautela estratégica está também ligada à natureza da Prévoir enquanto empresa familiar, uma das últimas grandes seguradoras deste tipo em França. Fundada em 1910, a companhia conta atualmente com 1.800 acionistas, entre os quais a própria Lacoste, que descreve essa condição como uma responsabilidade acrescida.
“Sei que os meus acionistas são a minha família: a minha mãe, as minhas tias, os meus primos, os meus irmãos.” Nesse contexto, decisões como não diversificar para o ramo não-vida ou não correr atrás de aquisições parece obedecer a uma lógica de continuidade mais do que de expansão agressiva. “A minha responsabilidade é garantir que [a empresa] pode continuar” e ser passada à geração seguinte, resume. O objetivo, sintetiza, é simples: “estar ainda aqui, rentável, daqui a 50 anos.”
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