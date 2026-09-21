PwC Portugal assessora a Coul e a Medexpansion na venda da Domus Aurea

A PwC assessorou a Coul e a Medexpansion na venda da Domus Aurea, referência nacional no segmento residencial e de cuidados sénior, ao Grupo Onyria. O negócio representa mais um investimento de relevo no setor do apoio sénior em Portugal.

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A equipa multidisciplinar da PwC integrou as áreas de Legal e Corporate Finance. A equipa jurídica foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio Corporate/M&A) e contou com a colaboração de Nelson Esteves e Raphaël Jerónimo Bugalho, da mesma área de prática, sendo a equipa de Corporate Finance liderada por José Melo Guimarães, que contou com o apoio de Duarte Carneiro.

Do lado do comprador, o Grupo Onyria foi assessorado pela CCA Law Firm, através de uma equipa liderada por Tomás Assis Teixeira, que contou com a colaboração de Joana Bugia, Raquel Sirvoicar Rodrigues e Maria Almeida Pulido.

A equipa foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio Corporate/M&A) e contou com a colaboração de Nelson Esteves e Raphaël Jerónimo Bugalho.