Advocatus

PwC Portugal assessora a Coul e a Medexpansion na venda da Domus Aurea

A equipa foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio Corporate/M&A) e contou com a colaboração de Nelson Esteves e Raphaël Jerónimo Bugalho. 

A PwC assessorou a Coul e a Medexpansion na venda da Domus Aurea, referência nacional no segmento residencial e de cuidados sénior, ao Grupo Onyria. O negócio representa mais um investimento de relevo no setor do apoio sénior em Portugal.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A equipa multidisciplinar da PwC integrou as áreas de Legal e Corporate Finance. A equipa jurídica foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio Corporate/M&A) e contou com a colaboração de Nelson Esteves e Raphaël Jerónimo Bugalho, da mesma área de prática, sendo a equipa de Corporate Finance liderada por José Melo Guimarães, que contou com o apoio de Duarte Carneiro.

Do lado do comprador, o Grupo Onyria foi assessorado pela CCA Law Firm, através de uma equipa liderada por Tomás Assis Teixeira, que contou com a colaboração de Joana Bugia, Raquel Sirvoicar Rodrigues e Maria Almeida Pulido.

A equipa foi liderada por Luís Pedro Oliveira (sócio Corporate/M&A) e contou com a colaboração de Nelson Esteves e Raphaël Jerónimo Bugalho.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

PwC Portugal assessora a Coul e a Medexpansion na venda da Domus Aurea

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Cuatrecasas assessora DeepNeuronic na venda de capital

Filipa Ambrósio de Sousa,

A operação foi liderada pelo sócio de Venture Capital da Cuatrecasas, Vasco Bivar de Azevedo, e contou com a participação dos advogados José Archer de Carvalho e Inês Câmara Pestana.