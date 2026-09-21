Rankia reconhece a formação online e especializada da GBSB Global Business School

A GBSB Global Business School alcançou o segundo lugar no ranking das melhores universidades e escolas de gestão para estudar online em Espanha, elaborado pela comunidade financeira independente Rankia.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O estudo analisou diferentes modelos de formação: universidades que nasceram já na Internet, universidades públicas que há décadas ministram ensino à distância e escolas de gestão que abriram a sua própria vertente virtual sem abdicar do seu método presencial. Entre os critérios analisados destacam-se a modalidade de ensino, o custo aproximado dos estudos, o reconhecimento oficial e as certificações da instituição, bem como os programas educativos mais destacados de cada instituição.

A Rankia atribuiu à GBSB Global o segundo lugar no ranking, valorizando a aposta da escola numa oferta ministrada tanto de forma presencial nos seus campus de Barcelona, Madrid e Malta, como totalmente online. A análise sublinha a especialização da escola, com programas inovadores como uma licenciatura em Administração de Empresas e Inovação Digital e um Doutoramento em Gestão da Inovação. Para a Rankia, a língua é «o grande traço distintivo» da GBSB Global, que ministra os seus programas inteiramente em inglês.

O ranking destaca o MBA da GBSB Global, que figura entre os 50 melhores da Europa e os 10 melhores de Espanha no QS MBA Rankings 2026, e destaca também os mestrados em gestão, reconhecidos entre os 10 melhores de Espanha no QS Business Masters Rankings 2026. É igualmente valorizada a presença da escola noutros rankings de primeira linha, como a lista da Forbes Espanha das Melhores Escolas de Negócios.

A Rankia distingue igualmente a GBSB Global pela sua infraestrutura tecnológica, tendo sido a primeira escola de negócios da Europa a receber a distinção «Microsoft Showcase School». Foram também avaliados de forma muito positiva o caráter oficial e as distinções da escola de negócios, que conta com certificações como a acreditação MFHEA de Malta, 5 estrelas QS e está incluída no Registo de Universidades, Centros e Títulos de Espanha (RUCT).

Este novo reconhecimento reforça a aposta da GBSB Global num modelo educativo flexível, internacional e adaptado à evolução do mercado de trabalho, no qual a formação online não é encarada como uma alternativa à experiência presencial, mas sim como uma extensão do mesmo padrão académico. A combinação de inovação tecnológica, especialização e uma comunidade global permite à escola oferecer uma formação concebida para profissionais que procuram desenvolver novas competências e atuar em ambientes empresariais cada vez mais digitais e internacionais.