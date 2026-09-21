Trump pressiona Zelensky para cessar ataques contra refinarias russas

O presidente dos Estados Unidos pressionou o seu homólogo ucraniano durante uma chamada telefónica para travar os ataques ucranianos contra refinarias russas, responsabilizando o impacto das ofensivas aéreas na oferta global de combustível e na subida dos preços, de acordo com pessoas familiarizadas com o tema citadas pelo Financial Times.

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Donald Trump terá pedido a Volodymyr Zelensky que ordenasse às Forças Armadas ucranianas o fim dos ataques com drones e mísseis às instalações de refinação russas.

Outro responsável ucraniano citado pelo jornal britânico afirmou que Trump manifestou particular preocupação com a subida do preço do gasóleo e queria garantir que o petróleo russo conseguisse chegar aos mercados internacionais para aliviar a pressão sobre a oferta.

A pressão de Washington surge depois de a Ucrânia ter lançado contra Moscovo aquilo que as autoridades russas descreveram como o maior ataque de drones de sempre à capital. Alguns drones atingiram a Refinaria de Petróleo de Moscovo, que ficou em chamas.

Na semana passada, Trump tinha referido que Rússia e Ucrânia tinham concordado em não atacar as respetivas infraestruturas energéticas.

O líder ucraniano esclareceu posteriormente que Kiev aceitaria um cessar-fogo recíproco sobre instalações energéticas caso os Estados Unidos e outros parceiros garantissem que a Rússia faria o mesmo. Contudo, responsáveis ucranianos adiantaram ao Financial Times que o presidente norte-americano se tinha antecipado e que não existia um acordo nesse sentido.

Continua por esclarecer se a Administração Trump fez um pedido semelhante a Moscovo para travar os ataques contra a infraestrutura energética ucraniana. O presidente russo, Vladimir Putin, já afirmou que ordenou às Forças Armadas russas que preparem uma campanha de ataques aéreos em larga escala contra a Ucrânia em resposta aos ataque ucranianos à infraestrutura energética de Moscovo.