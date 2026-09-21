Volkswagen expulsa do índice Stoxx 50 pela primeira vez em 15 anos

Pela primeira vez em 15 anos, a Volkswagen foi esta segunda-feira removida do índice bolsista Stoxx 50, na sequência da revisão trimestral anunciada a 12 de setembro.

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A saída da Volkswagen do importante índice de gigantes da Zona Euro deverá colocar mais pressão sobre os títulos da fabricante automóvel alemã. As ações da empresa já perderam mais de três quartos do seu valor desde o pico atingido em 2021, negociando, aproximadamente, em mínimos de 16 anos, segundo o Financial Times.

Pouco depois da abertura das bolsas europeias, as ações da Volkswagen caíam 2,12%, para 74,90 euros cada. A perda acumulada desde o princípio do ano aproxima-se dos 30%. Já o Stoxx 50 subia 0,86%, para 6.290,05 pontos.

Esta decisão acontece no mês em que a fabricante alemã aprovou, em sede de conselho de supervisão, um plano de reestruturação que prevê o corte de 50 mil empregos. A companhia, que detém a fábrica da Autoeuropa em Portugal, também vai reduzir a gama de automóveis em 50% até 2035 e encerrar quatro fábricas na Alemanha.

A remoção da Volkswagen sucede a retirada da Stellantis, dona da Fiat e Peugeot, do mesmo índice no ano passado, numa altura em que o setor automóvel europeu enfrenta forte concorrência das marcas chinesas, principalmente no segmento elétrico.

Ao jornal britânico, Michael Tyndall, analista sénior do setor automóvel no banco HSBC, afirmou que “todo o setor está em crise dados os riscos aparentemente existenciais que enfrenta”.

Atualmente, a lista das maiores empresas do Stoxx 50 é encabeçada pela ASML, que detém quase 100% de quota de mercado no fabrico de máquinas para a produção de chips avançados, seguida da Siemens e da tecnológica SAP.