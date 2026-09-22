Acordo com CTT “cumpre bem o propósito” de crescimento, diz CCO do grupo DHL

Passaram apenas quatro meses desde que o acordo entre o grupo DHL e os CTT – Correios de Portugal foi concluído, mas a multinacional alemã está satisfeita com a parceria ibérica no mercado da logística e distribuição de encomendas. A Chief Commercial Officer (COO) do grupo DHL, Katja Busch, afirma que a sociedade conjunta (joint venture) está a cumprir o objetivo para o qual foi criada: o crescimento do negócio.

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É uma “cooperação extraordinária”, disse a responsável em entrevista ao ECO. “Estamos muito muito satisfeitos com a parceria para o mercado espanhol e português. O acordo foi feito para apoiar as nossas ambições de crescimento — e está a fazê-lo muito bem. Ainda estamos juntos há pouco tempo, mas vai apoiar de forma muito positiva a estratégia da DHL e a divisão de e-commerce”, afirmou.

Questionada sobre se, a partir de 2027-2028, a DHL pretende aumentar a posição na joint venture até aos 45%, uma possibilidade prevista no acordo concluído em maio, a porta-voz do grupo germânico recusou divulgar essa informação.

Katja Busch falou com o ECO à margem da Conferência Europeia da Economia Alemã, organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, na qual defendeu, em palco, que a globalização não está a desaparecer, mas sim a redefinir-se. Embora a guerra no Médio Oriente e de imposições e ameaças de taxas alfandegárias estejam “a redesenhar por completo o panorama do comércio” internacional, não há risco de desaparecimento do conceito socieconómico do além-fronteiras.

“Devido às tensões geopolíticas e tarifas, já não faz sentido para fornecedores ou comerciantes venderem produtos em certas regiões, portanto estão à procura de novos mercados, a explorar onde vender noutro lado. É uma escala diferente”, começa por explicar a CCO da DHL. “A globalização trouxe tanta riqueza ao nosso mundo. A mensagem mais importante é: está apenas a ser redesenhada. Não está a desaparecer nem a diminuir”, garante.

Segundo a responsável comercial do grupo DHL, a diversificação de mercados está a acontecer em todos os setores de atividade, do têxtil à tecnologia. As tecnológicas arrancaram este processo de nearshoring depois da pandemia de Covid-19, mas são as marcas de “moda italiana a movimentar [produção] para a Europa, nomeadamente para Portugal e para a Turquia”. “A dependência da Ásia está a diminuir. Outro novo mercado é Marrocos, que deixou de ser conhecido apenas pelo setor automóvel e agora também é pelo têxtil, que está a crescer muito. Com um navio, ganha-se uma ligação rápida a Espanha ou a Portugal para depois distribuir pela Europa. Estão a surgir novas oportunidades por todo o lado”, referiu Katja Busch.

Portugal na rota logística do futuro: “Estar perto do aeroporto é um pré-requisito”

A nova era das cadeias de abastecimento mundiais levou o grupo DHL a criar uma lista de 20 países onde vê maior potencial e, consequentemente, está a concentrar os esforços. A chamada “GT20” inclui Portugal entre os países que estão a receber investimentos em infraestruturas e têm capacidade para ser um ponto de conexão das rotas comerciais que se veem frequentemente perturbadas nos últimos anos.

Porquê? “Portugal tem uma localização fantástica. Está perto de África e tem todo o continente europeu no seu quintal”, brincou. O GT20 abrange, além de Portugal, as europeias Polónia e República Checa. “Globalmente, a Malásia, o Brasil, o México, o Vietname ou a Indonésia, porque nessa região vemos a cadeia de produção e fornecimento da China a mover-se para lá”, detalha Katja Busch, ressalvando que não é uma decisão que significa desinvestimento na China, mas abertura de um segundo local de produção na Ásia.

Estamos totalmente comprometidos com Portugal. O negócio está a correr bem e estamos a crescer. Acho que todos os investimentos necessários para acompanhar a capacidade e o crescimento serão certamente feitos. Katja Busch Chief Commercial Officer do grupo DHL

Para melhorar a capacidade da rede em Portugal, onde está presente há 44 anos, o grupo DHL – através da subsidiária DHL Express – mantém o objetivo de ter um complexo logístico na região de Lisboa, após ter investido 25 milhões de euros na expansão do terminal de carga expresso no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, em 2024.

Como a autorização para construir na Portela continua pendente de ‘luz verde’ para avançar, a empresa alemã encontra-se a avaliar outras opções, entre as quais optar pela obra no futuro Aeroporto Luís de Camões. Neste momento, a única certeza é: “Para nós, estar perto do aeroporto é um pré-requisito.”

“A definição de uma solução de longo prazo para a carga expresso estará naturalmente dependente da evolução das decisões relativas ao futuro sistema aeroportuário. Independentemente da solução que venha a ser adotada, continuará a ser fundamental assegurar a proximidade aos principais centros económicos e às empresas que servimos diariamente”, esclareceu fonte oficial da DHL.

O ECO sabe que em cima da mesa está ainda a hipótese de um complexo no centro da capital, mas o investimento inicialmente previsto de 50 milhões de euros terá de ser reavaliado. É provável que, dado o aumento dos custos de construção, o valor seja superior.

Superiores são também os custos de energia dentro da gigante DHL, cujos lucros cresceram 13,5%, para 1.818 milhões de euros, no primeiro semestre. A CCO admite que, no que toca às contas, os maiores obstáculos que a empresa atravessa são energéticos. “A guerra no Médio Oriente continua a aumentar os custos da energia — ir a uma bomba de gasolina na Alemanha é de loucos, o que se paga por um litro de gasóleo — e continua a haver o peso da guerra na Ucrânia, a discussão sobre tarifas… Como empresa global de logística, somos vulneráveis“, reconhece.