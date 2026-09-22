AELEMIC, GELMC e Novartis apresentam um documentário que mostra o impacto da leucemia mielóide crónica na perspetiva dos doentes e dos médicos

Uma iniciativa desenvolvida pela Novartis com o apoio da Associação Espanhola de Doentes com Leucemia Mieloide Crónica (AELEMIC) e do Grupo Espanhol de Leucemia Mieloide Crónica (GELMC), que procura aprofundar a importância da qualidade de vida e das necessidades não atendidas dos doentes com LMC.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O documentário «eLMoCiones», que foi apresentado durante o XI Congresso Nacional da AELEMIC, revela como vivem os doentes com LMC e como os profissionais de saúde percebem esta realidade.

A LMC é uma doença maligna do sangue e da medula óssea que representa 15-20% de todas as leucemias e, todos os anos, são diagnosticados cerca de 500 casos em Espanha. Graças aos avanços terapêuticos, tornou-se uma doença crónica tratável, com uma sobrevivência e esperança de vida próximas das da população em geral. No entanto, para muitas pessoas, conviver com um tratamento a longo prazo coloca importantes desafios físicos, emocionais e sociais.

Mari Carmen Cano, presidente da AELEMIC, explicou que «perante os tratamentos, cada doente reage de forma individual e diferente. É necessário que as conversas e decisões entre doentes e hematologistas incorporem, de forma mais aprofundada, os aspetos que mais influenciam a nossa qualidade de vida».

Para refletir esta realidade, o documentário «eLMoCiones» apresenta um projeto levado a cabo pelo Laboratório de Neurociências da Universidade Complutense de Madrid, que analisou as respostas neurofisiológicas, cognitivas e emocionais de três doentes com LMC e de três hematologistas durante a visualização do testemunho audiovisual de uma doente sobre a sua experiência com a doença.

A análise revelou como os doentes se identificavam com a protagonista e reconheciam experiências comuns, enquanto que, entre os hematologistas, o testemunho despertava emoções ligadas à empatia, à preocupação clínica e à responsabilidade de acompanhar o doente. O projeto aponta, assim, para a necessidade de reforçar a comunicação médico-doente em torno da qualidade de vida e de promover uma maior participação do doente nas decisões relativas ao tratamento da doença.

O Dr. Valentín García Gutiérrez, presidente do Grupo Espanhol de Leucemia Mieloide Crónica e médico adjunto de Hematologia no Hospital Universitário Ramón y Cajal, salientou que «a leucemia mieloide crónica é uma doença cuja abordagem evoluiu enormemente nas últimas décadas, mas continua a ser fundamental manter uma visão centrada em cada doente. Hoje, não procuramos apenas controlar a doença, mas também reduzir o seu impacto no dia a dia, prestar atenção à qualidade de vida e adaptar as decisões terapêuticas às necessidades e circunstâncias de cada pessoa».

Estas necessidades coincidem com os resultados do inquérito global CML SUN, promovido pela Novartis e pela CML Advocates Network junto de mais de 500 doentes e 200 médicos de 11 países, incluindo Espanha. De acordo com o estudo, entre 69% e 78% dos doentes sentem fadiga física e emocional associada ao tratamento e 54% consideram que este limita a sua vida social e profissional. Além disso, entre 44% e 48% dos médicos reconhecem que a participação do doente nas decisões terapêuticas continua a ser limitada.

Para acompanhar as pessoas com LMC no acompanhamento da sua doença, a AELEMIC e a Novartis colocam à sua disposição o «Mi LMC», uma ferramenta digital para acompanhar diversos aspetos relacionados com a experiência de viver com a doença e para dispor de informações que facilitem a conversa com o seu profissional de saúde.

Esther Espinosa, diretora de Comunicação e Pacientes da Novartis Espanha, afirmou que «há mais de 25 anos que, na Novartis, trabalhamos em conjunto com a comunidade de doentes e profissionais de saúde para transformar a vida das pessoas com leucemia mielóide crónica. Esta evolução ensinou-nos a importância de compreender como os doentes vivem a doença para além dos aspetos clínicos e das necessidades não satisfeitas que ainda existem».