Alargamento do passe ferroviário verde arranca “no dia seguinte” à promulgação

A secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, afirmou ao ECO que o alargamento do Passe Ferroviário Verde às linhas urbanas de Lisboa e Porto estará a funcionar “no dia a seguir à promulgação”. Integração na Fertagus acontecerá “até ao final do ano”.

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O alargamento do Passe Ferroviário Verde foi anunciado pelo primeiro-ministro em meados de agosto, na Festa do Pontal, e aprovado no Conselho de Ministros da semana passada. O diploma já seguiu para promulgação pelo Presidente da República. Quando estiver concluída a avaliação de Belém e o diploma estiver promulgado, o alargamento avança de imediato, garantiu a secretária de Estado da Mobilidade à margem da conferência “Dia da Mobilidade by Bolt”, que decorre esta terça-feira no Técnico Innovation Center, em Lisboa.

Com este alargamento, o passe mensal de 20 euros poderá ser usado também nas linhas urbanas da CP em Lisboa e Porto. Até agora, o título de transporte está circunscrito ao serviço regional e intercidades. O Alfa Pendular continuará de fora.

O Passe Ferroviário Verde vai também abranger o comboio da Fertagus, mas numa fase posterior. A secretária de Estado da Mobilidade afirmou que o processo está a avançar e a integração acontecerá “até ao final do ano”. A expetativa da governante é que o impacto na procura do chamado “comboio da ponte” será reduzida.

O Ministério das Infraestruturas tinha avançado a 21 de agosto que o alargamento do passe aconteceria em setembro, na Semana da Mobilidade, que termina esta terça-feira. O impacto financeiro anual da medida é estimado em 1,5 milhões de euros, em compensações a serem pagas à CP e Fertagus.