Ativo do dia: Nasdaq celebra novos máximos com euforia na IA

O ativo:

Nasdaq é a segunda maior bolsa do mundo, logo depois da New York Stock Exchange (NYSE). O índice tecnológico Nasdaq é composto por milhares de ações não financeiras e acolhe as gigantes do setor, incluindo as sete magníficas: Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta Platforms e Tesla. Com uma capitalização bolsista que ascende a 36,4 biliões de dólares, o Nasdaq tem sido impulsionado pelos temas associados à inteligência artificial (IA), somando-se novas empresas com um valor de mercado acima do bilião.

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O marco:

O índice atingiu, esta terça-feira, um novo máximo histórico intradiário nos 27.272,72 pontos.

A causa:

A semana no mercado acionista está a ser marcada por uma nova onda de otimismo em torno das ações ligadas à inteligência artificial, levando o índice Nasdaq a alcançar novos níveis inéditos. “O entusiasmo em torno da inteligência artificial voltou a impulsionar as tecnológicas, depois de os alertas de alguns líderes do setor sobre os riscos da tecnologia e os apelos a um abrandamento do seu desenvolvimento terem pesado sobre o sentimento dos investidores na semana passada”, realça Henrique Valente, analista da ActivTrades Europe, num comentário feito esta terça-feira.

Esta euforia foi acelerada pela boa receção ao assistente de IA da Meta, o Muse, que disparou para o topo da loja da Apple. “O mercado recebeu uma confirmação credível de que a estratégia de monetização da empresa está no caminho certo com o seu agente de IA, o que reforçou a confiança de que a Meta poderá finalmente estar a transformar os avultados investimentos em IA em produtos que os consumidores vão utilizar”, realça Lale Akoner, da eToro, à Reuters. O desanuviar das tensões no Médio Oriente, levando a um alívio dos preços do petróleo, também contribuiu para os ganhos, com os investidores confiantes que EUA e Irão possam chegar a um entendimento em breve.

O que esperar a seguir:

O capital investido em IA e a capacidade de monetizar estes investimentos vai continuar a ser um dos principais drivers do setor. Enrico Chinello, da Julius Baer, destaca que os “hyperscalers de inteligência artificial deverão investir mais de um bilião de dólares por ano em 2027 e 2028 em centros de dados”, mas “a forte procura e os constrangimentos do lado da oferta estão a aumentar o poder de fixação de preços ao longo de toda a cadeia de valor, o que deverá também gerar retornos elevados”.

A frase:

Isto sugere que a procura por ferramentas de IA dispendiosas é robusta e justifica as centenas de milhares de milhões de dólares em investimento de capital (capex) realizado pelos hyperscalers. Se houver uma adoção generalizada do Muse, isso poderá aumentar a procura por outras ferramentas de IA, o que poderá impulsionar o setor da IA, depois de alguns meses difíceis. Kathleen Brooks Diretora de research da XTB

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