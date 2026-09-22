Bancários avançam com pré-aviso de greve e convocam manifestações
Falta de acordo nas atualizações salariais leva sindicato dos bancários a entregar um pré-aviso de greve para dia 30 de novembro. Antes, a 9 de outubro terá lugar a primeira manifestação.
O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) convocou esta terça-feira uma manifestação para 9 de outubro e avançou com um pré-aviso de greve para 30 de novembro, devido à falta de acordo sobre os aumentos salariais.
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“A direção do SNQTB deliberou avançar com a apresentação de pré-aviso greve para 30 de novembro, e promover ações de protesto prévias junto das sedes dos bancos até essa data”, adianta o sindicato em comunicado.
Em causa está a falta de acordo com as instituições bancárias sobre a revisão salarial. “Na reunião de revisão do ACT do setor bancário para 2026, realizada ontem [segunda-feira], os bancos confirmaram que não pretendem alterar a proposta de 2%. Esta posição mantém salários e pensões abaixo da inflação e agrava a perda de poder de compra dos trabalhadores e reformados bancários”, apontam.
Deste modo, o sindicato decidiu avançar com um pré-aviso de greve para o dia 30 de novembro. Paralelamente, estão previstas ações de protesto junto das sedes dos bancos. A primeira realiza-se em 9 de outubro, junto do Novobanco e do Millennium BCP, estando previstas outras iniciativas nas restantes instituições, em datas a divulgar.
Para a estrutura sindical, a manutenção da proposta de 2% “não tem em consideração a evolução dos resultados do setor bancário nem o contributo dos trabalhadores para esses resultados”, considerando que “a diferença entre a proposta apresentada pelos bancos e uma atualização superior poderá ter um impacto acumulado significativo ao longo da vida ativa e da reforma dos trabalhadores”.
Segundo os cálculos do SNQTB, uma diferença de 1,1 pontos percentuais na atualização poderá representar, para um bancário médio, uma perda acumulada superior a 9.000 euros, considerando os anos de atividade e de reforma.
(Notícia atualizada às 19h53)
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