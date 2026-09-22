“Bandeira em grande destaque”. Quando os portugueses tocam o sino em Wall Street

“É uma emoção, porque tem que ser àquela hora, naquele momento, e portanto há ali os segundos, os segundos prévios são uma emoção“. O vídeo no YouTube mostra Isabel Castelo Branco, na altura secretária de Estado do Tesouro à frente de uma mesa larga, ladeada no seu lado direito por uma dezena de pessoas, incluindo o então CFO da EDP, Nuno Alves. Do seu lado esquerdo, mais oito individualidades, entre as quais Luís Laginha de Sousa, na altura CEO da Euronext Lisbon.

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À frente da mesa brilha um placar eletrónico que assinala a data – May 20, Tuesday . e dois ecrãs que revelam o evento: Pan European Days in New York. O vídeo começa com o grupo a bater palmas, mas passados poucos segundos Isabel Castelo Branco baixa o braço direito, carrega num botão e ouve-se o repetido som do sino da Bolsa de Nova Iorque, que toca desde a década de 1870 para marcar a abertura ou o fecho das negociações.

“Mítico”, é uma das palavras que Isabel Castelo Branco refere ao ECO para expressar o o local e o cerimonial de que fez parte em 2014 para iniciar o trading na bolsa mais famosa do mundo. “Eu tinha estado em Nova Iorque no princípio dos anos 90, e uma das coisas que fiz, porque era o que se fazia também, fazia parte, era ir à bolsa, e acho que isso era bastante importante para pessoas como eu, formadas em economia e em gestão, aquilo era um local um bocadinho mítico”.

O timing foi também importante. A antiga governante, atualmente CEO do BPI Vida e Pensões, recorda que fez parte de uma delegação de empresas, mas destaca principalmente o contexto específico da economia portuguesa: “Em maio de 2014 estávamos no contexto de saída de Portugal do programa da troika“.

Adianta que “por motivos de agenda a então ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque não podia estar”, mas o objetivo era claro, “ajudar a imagem de Portugal no regresso aos mercados”.

“É evidente que aquilo é o mercado de ações e nós estávamos mais preocupados com o mercado de dívida, mas no fundo tudo quanto fosse ações de promoção da República no estrangeiro era importante e o contexto foi esse“, explica.

Durão Barroso e Cavaco Silva

Esta terça-feira será a vez de Luís Montenegro tocar no sino da bolsa nova-iorquina, no caso o closing bell, às 16h00 locais, ou seja, às 21h00 de Portugal Continental. O primeiro-ministro vai juntar-se a uma lista de vários responsáveis políticos portugueses que já tiveram a oportunidade participar no cerimonial histórico nas últimas duas décadas.

Em abril de 2007 foi José Manuel Durão Barroso a ‘fechar’ Wall Street, na altura no cargo de Presidente da Comissão Europeia. No ano seguinte, em setembro, Aníbal Cavaco Silva deu inicio às negociações.

A convite da NYSE-Euronext, o Presidente da República visitou a Bolsa de Valores de Nova York, reuniu-se com o seu Conselho de Administração e tocou o sino de abertura”, lê-se no site do arquivo da presidência.

“Recebido pelo CEO da Bolsa de Valores de Nova York, Duncan Niederauer, o Presidente Aníbal Cavaco Silva participou de uma reunião com os dirigentes da instituição, acompanhado pelo presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Carlos Tavares, pelo presidente da Euronext Lisbon, Miguel Ataíde Marques, e por Henrique Granadeiro, presidente do Conselho de Administração da Portugal Telecom, empresa cotada na NYSE”, adianta o arquivo.

Teixeira dos Santos e o “imenso orgulho”

Em maio de 2011, o mês seguinte a Portugal ter pedido o resgate internacional, foi o ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, e gestores de 14 empresas cotadas na Euronext Lisbon a participarem na abertura.

A RTP relatava na altura que o terceiro Portugal Day na Bolsa de Nova Iorque contava com a participação, entre outros, de Vasco de Mello (Brisa), Manuel Ferreira de Oliveira (Galp), Rui Cartaxo (REN), Carlos Duarte de Almeida (Banif), Paulo Fernandes (Altri), Ana Maria Fernandes (EDP Renováveis) e Francisco Lacerda (Cimpor).

Luís Laginha de Sousa, da NYSE Euronext Lisbon, referiu em declarações à agência Lusa que as empresas portuguesas têm uma oportunidade de “ultrapassar e tornear alguns dos constrangimentos” de financiamento que o atual momento económico não permite.

“Um país não tem só um lado negativo e Portugal tem muitos aspetos dos quais se pode orgulhar“, adiantou Laginha de Sousa na altura, acrescentando que o ‘Portugal Day’ podia “reforçar a ideia de que Portugal continua a ter oportunidades e continua a ser um país viável a merecer a atenção dos investidores”.

Isabel Castelo Branco sublinha ao ECO que a experiência em 2014 foi “uma emoção de uma coisa que se faz uma vez na vida, com imensa sorte e, ao mesmo tempo, foi uma honra“.

Uma pessoa que fez parte da equipa do ministro das Finanças que visitou a bolsa de Nova Iorque em 2011 realça ao ECO que Teixeira dos Santos “tinha imenso orgulho em representar Portugal naquilo e fazia-o lindamente”.

“E eu também ficava muito sensibilizada com aqueles dias, muito orgulhosa”, exclama. “A bandeira de Portugal ficava em grande destaque na abertura do mercado e dava um certo arrepio positivo de orgulho nacional”.

“Como sempre havia um ou outro luso-descendente entre os traders e funcionários da bolsa que também não disfarçavam o seu entusiasmo”, revela, acrescentando que o momento era seguido de várias entrevistas em direto pelos variadíssimos estúdios residentes dos meios de comunicação social como a Bloomberg, Reuters ou CNBC. “Eram dias em cheio e muito positivos, de grande exposição mediática para Portugal nos EUA“.

PM quer “elevar a imagem de Portugal”

Luís Montenegro vai também aproveitar a deslocação aos Estados Unidos, durante a qual participa na 81.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, para “vincar a crescente importância dos laços económicos e comerciais” com este país e um dos momentos altos é precisamente a participação na cerimónia do toque do sino da Bolsa de Nova Iorque, informou à Lusa o gabinete do primeiro-ministro.

O convite da Bolsa de Nova Iorque “reconhece a trajetória económico-financeira de Portugal”, adiantou o gabinete, destacando o “crescimento económico superior à Zona Euro, contas públicas superavitárias, uma dívida pública em decréscimo, níveis recordes de emprego e um consequente reconhecimento das agências de notação financeira, como decorre da recente subida do rating da República para A+ por parte da Fitch”.

“Esta cerimónia constituirá uma oportunidade única para elevar a imagem de Portugal junto dos investidores de um dos mercados de capitais mais dinâmicos do mundo e sublinhar que Portugal está não só aberto ao investimento norte-americano, como é também um parceiro muito relevante em setores estratégicos para ambos os países“, destaca-se, salientando, em particular, “avultados investimentos” de empresas portuguesas nos EUA na área da energia e do setor farmacêutico.