Bruxelas e BEI juntam investidores para financiar expansão de empresas tecnológicas

A Comissão Europeia e o Grupo do Banco Europeu de Investimento (BEI) lançaram esta terça-feira o Pacto Europeu de Investidores Institucionais, iniciativa destinada a mobilizar mais capital privado de longo prazo para empresas tecnológicas e em fase de expansão.

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Em comunicado divulgado esta terça-feira, o executivo comunitário dá conta da nova iniciativa, explicando que “o pacto é um novo quadro voluntário destinado a canalizar mais capital institucional de longo prazo para o ecossistema tecnológico e de empresas em fase de expansão da Europa“.

“Treze investidores institucionais já manifestaram a sua intenção de canalizar investimentos para o ecossistema europeu de inovação e de empresas em expansão”, acrescenta a instituição, dando conta de que os investimentos serão realizados, nomeadamente, através da Iniciativa Europeia de Campeões Tecnológicos 2.0, no valor de 15 mil milhões de euros, que apoia grandes fundos de capital de risco e de capital privado que investem em empresas tecnológicas europeias em crescimento, e do fundo destinado a realizar investimentos diretos em empresas europeias em fases avançadas de desenvolvimento, no valor de cinco mil milhões de euros.

O pacto foi desenvolvido conjuntamente pela Comissão Europeia e pelo Grupo BEI no âmbito da estratégia da UE para as empresas em fase de arranque e de expansão.

A iniciativa pretende facilitar o investimento de investidores institucionais em fundos europeus de capital de risco e de capital de crescimento, permitindo às empresas de elevado crescimento obter o financiamento necessário para se expandirem e competirem nos mercados internacionais, mantendo a sua base na União Europeia (UE).

O pacto prevê dois instrumentos principais: um fórum de diálogo sobre políticas, liderado pela Comissão Europeia, e uma plataforma de investimento, sob responsabilidade do Grupo BEI.

O fórum deverá permitir o diálogo com investidores institucionais sobre alterações regulamentares e políticas de investimento da União Europeia, enquanto a plataforma de investimento pretende facilitar o acesso a oportunidades no ecossistema europeu de capital de risco e de crescimento, através da partilha de oportunidades de investimento, informação de mercado e intercâmbio entre investidores.

Os 13 investidores institucionais que manifestaram intenção de aderir ao pacto deverão investir em grandes fundos sediados na UE, direcionados para empresas tecnológicas europeias em fases posteriores de desenvolvimento e para financiamento através de capital de crescimento.

O BEI é a instituição de financiamento de longo prazo da União Europeia e tem como acionistas os 27 Estados-Membros.

Através do grupo BEI, que inclui também o Fundo Europeu de Investimento, são apoiados projetos e empresas em áreas como inovação, tecnologia, clima e competitividade, mobilizando financiamento público e privado para investimento na economia europeia.