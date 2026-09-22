Carneiro promete só apresentar propostas “sustentáveis do ponto de vista orçamental”

O secretário-geral do PS disse esta terça-feira que é “diferente de Luís Montenegro” quando era líder parlamentar do PSD e comprometeu-se a só apresentar medidas para combater a crise que sejam “sustentáveis do ponto de vista orçamental”.

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À margem de um encontro com entidades da área do turismo, comércio e serviços, em Lisboa, José Luís Carneiro referiu que deu “indicações claras” ao grupo parlamentar do PS de que os socialistas nunca apresentem “propostas que não sejam sustentáveis do ponto de vista orçamental”.

“Este Governo tem sido especialista enquanto fonte de instabilidade, fonte de incerteza e fonte de irresponsabilidade e também na criação de bodes expiatórios. Aquilo que eu posso garantir aos portugueses é que todas as propostas que nós apresentámos até hoje são sustentáveis à luz de receitas previstas e não previstas do Estado“, respondeu aos jornalistas José Luís Carneiro

O líder do PS considerou que era importante que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, “fosse ouvir as declarações que fez sobre o IVA em 2022” e que visse as propostas aprovadas no parlamento, em 2009 e “à revelia”, “numa altura em que o país já estava a enfrentar uma crise internacional”.

“Na altura, o doutor Luís Montenegro era o líder parlamentar do PSD e aprovaram 9 de 13 propostas, dizendo que a maioria absoluta passou a estar no Parlamento, mas há uma coisa que eu posso dizer aos portugueses: é que eu não sou igual ao doutor Luís Montenegro, sou mesmo diferente do doutor Luís Montenegro e as propostas que fizer são propostas sustentáveis do ponto de vista orçamental”, comparou.

Carneiro preocupado com declarações de ministra

O secretário-geral do PS também se mostrou preocupado com o apelo da ministra do Ambiente à poupança do consumo de combustíveis e questionou se foi por questões ambientais ou se há receios de uma eventual escassez de abastecimento.

“Eu vi uma declaração que deve suscitar preocupação, ou seja, porque é que a ministra veio falar da necessidade de sermos economizados no uso dos combustíveis? Foi só por razões ambientais ou há receios quanto ao abastecimento? Vamos aguardar por aquilo que o Governo tenha a dizer sobre o assunto”, respondeu José Luís Carneiro aos jornalistas à margem de um encontro com entidades do turismo, comércio e serviços, em Lisboa.

O líder do PS assumiu que a declaração da véspera da ministra Maria da Graça Carvalho – que alertou que o consumo de combustíveis tem subido “valores elevados” e defendeu que é preciso poupar – o surpreendeu e prometeu acompanhar o assunto. “Fiquei, sobretudo, sensibilizado pelas palavras da ministra sobre a escassez e, portanto, é preciso verificar se há algum problema ou alguma informação que o Governo tenha em relação à eventual escassez das reservas de combustíveis”, considerou.

Carneiro disse não compreender o motivo das declarações da ministra do Ambiente e Energia “caso não haja escassez no abastecimento ou nas reservas”.

(Notícia atualizada às 13h54 com mais informação)