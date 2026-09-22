Chegada dos veículos autónomos já assusta condutores de TVDE

Os veículos autónomos foram um dos temas em discussão na conferência “Dia da Mobilidade by Bolt”, que decorreu esta terça-feira em Lisboa, e causou apreensão entre os condutores de TVDE e operadores do setor presentes no Técnico Innovation Center.

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Da sala surgiram questões sobre a possível extinção da profissão. Cenário que foi admitido, embora num período de tempo longínquo. Rui Velasco, que presta apoio ao conselho diretivo do Instituto da Mobilidade e Transportes, afirmou que os veículos autónomos podem substituir os condutores “num horizonte de algumas décadas, quando se chegar a uma autonomia completa”. “Durante um período transitório, haverá veículos autónomos a conviver com veículos não autónomos”, que continuarão a necessitar de condutores.

“Vai acontecer, mas já não estaremos cá”, afirmou Sofia Cartó, diretora de Políticas Públicas da Bolt Portugal. Para a responsável, é algo que “vai evoluir de forma muito gradual”, antecipando que, mesmo quando a condução estiver massificada, “haverá pessoas que preferem ter uma condução humana, com relação humana”.

Na Estónia, onde a Bolt nasceu, já há pequenos veículos autónomos que fazem pequenas entregas de comida. Para Portugal, “ainda não há planos sistematizados”, mas “é algo que estamos a seguir muito atentamente”.

“Há profissões que com a autonomia tendem a desaparecer”, assinalou Pedro Lima, investigador do Instituto Superior Técnico. Uma evolução que considerou natural: “As pessoas percebem que ali já não há oportunidades de trabalho e vão para outras coisas”.

Da audiência veio também uma questão de uma condutora do Porto sobre a capacidade de um veículo autónomo lidar com as situações imprevistas na estrada, por não ter a sensibilidade e intuição de um humano. O investigador do Instituto Superior Técnico reconheceu que nos meios urbanos é mais difícil implementar a condução autónoma, mas defendeu que quando a esmagadora maioria dos veículos for autónoma “os acidentes serão claramente reduzidos”.

Cláudia Machado, diretora de Inovação da Brisa, também salientou o impacto positivo na segurança e referiu que a empresa já há vários anos que está a fazer testes nas autoestradas com veículos autónomos envolvendo comunicação com a infraestrutura. “Vamos fazer mais pedidos no futuro para continuar os testes”, garantiu.

Para a responsável, “os corredores logísticos poderão ser os primeiros casos de uso, mais do que os robôtáxis e carros individuais”. Um dos argumentos que aponta é “a falta de motoristas na Europa”.

A Bolt anunciou a semana passada uma parceria com a Lucid e a NVIDIA paro o desenvolvimento de software e hardware de raiz para passar a oferecer um serviço com condução autónoma. O objetivo passa por ter uma frota de 25 mil carros nas estradas europeias até 2035.

Da plateia veio uma pergunta sobre se com a condução autónoma a Bolt vai passar a ter a sua própria frota, prescindindo de trabalhar com as empresas que hoje são proprietárias de carros que usam a plataforma.

Sofia Cartó explicou que no âmbito da parceria com a Lucid e a Nvidia vai ser proprietária da frota, mas não excluiu a participação de outros operadores. “Estamos a falar de frotas que vão ter volume de investimento muito grande. Não me parece que seja viável acomodar que as frotas sejam apenas da Bolt”, afirmou. “O que sabemos neste momento é que há abertura para parceiros externos”, concluiu.