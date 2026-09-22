Compra das fragatas: 7 perguntas a Nuno Melo

É o maior investimento recente de defesa e Nuno Melo vai esta terça-feira ao Parlamento para explicar a compra de três fragatas à italiana Fincantieri. O que está incluído no negócio de 3,9 mil milhões de euros, o que ganha a indústria portuguesa e o Arsenal do Alfeite com este investimento serão certamente algumas das questões sobre as quais os deputados vão querer ouvir o ministro da Defesa.

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A ida de Nuno Melo à Comissão de Defesa para explicar o negócio das fragatas — proposta pelo Chega, PSD e CDS-PP — foi viabilizada por unanimidade, a 8 de setembro, tendo sido ainda aprovado um convite para a audição da empresa portuguesa NT Group (NTG) para prestar esclarecimentos — proposta pelo partido de André Ventura –, que passou com abstenção do PS e do Livre.

Foi, de resto, o alegado envolvimento desta empresa no negócio das fragatas compradas via o empréstimo europeu SAFE, no qual Portugal garantiu uma fatia de 5,8 mil milhões, que espoletou uma polémica que levou o ministro da Defesa a anunciar que iria avançar com um processo contra o jornal “24 Horas” e, contra os deputados do Chega, André Ventura e Pedro Frazão.

E será certamente um tema pelo qual o governante deverá ser questionado pelos deputados. Mas não só. O ECO/eRadar elenca sete questões que deverão ser abordadas durante a audição do ministro da Defesa.

O que está incluído na compra de 3,9 mil milhões?

A compra de 3,9 mil milhões de euros representa uma fatia muito significativa da tranche de 5,8 mil milhões de euros que Portugal garantiu no empréstimo europeu SAFE.

Em cima da mesa está a aquisição de três fragatas FREEM EVO à italiana Fincantieri, através de um acordo Estado a Estado. Mas além dos navios, o Chega, por exemplo, quando em agosto apresentou pedido de informação ao ministério da Defesa sobre o negócio, foi mais longe na intenção de escrutínio ao negócio. Por exemplo, quer saber detalhes sobre os montantes destinados a equipamentos como armamento, peças e sobressalentes, formação, apoio logístico, simuladores, sistemas de comunicações “bem como de eventuais reservas para contingências ou mecanismos de atualização de preços”.

O partido liderado por André Ventura queria ainda saber se o montante inclui “os custos de sustentação das fragatas durante todo o ciclo de vida mínimo de 30 anos referido pelo Governo ou apenas uma fase inicial de sustentação” ou se incluem igualmente “helicópteros orgânicos e outros equipamentos destinados à operação dos navios ou estes serão objeto de aquisições e encargos autónomos”.

Em agosto, o Chefe de Estado Maior da Armada, o almirante Jorge Nobre de Sousa, numa entrevista à TVI esclareceu parte das questões: as fragatas vão chegar sem helicópteros no pacote de aquisição, uma vez que “a Marinha modernizou a sua frota de cinco Lynx Mk95” e prolongou a sua “vida útil até 2035”. E na aquisição está incluída a primeira manutenção dos três navios e os respetivos sobressalentes, a realizar nessa mesma altura. Mais, as fragatas terão capacidade para operar “mísseis de cruzeiro antinavio” e estarão equipadas com novos radares e sensores, incluindo uma “capacidade de vigilância zenital” para contribuir para a defesa contra mísseis balísticos.

Ainda assim, é expectável que o ministro seja (de novo) inquirido sobre o perímetro da operação.

Que opções estiveram em cima da mesa? E o que determinou a escolha da Fincantieri?

“Quantas soluções e propostas alternativas foram efetivamente analisadas no processo que culminou na escolha das FREMM EVO?”, questionava ainda em agosto o Chega no seu pedido de informação ao Ministério da Defesa.

Foi público que na corrida à renovação das fragatas portuguesas, o francês Naval Group se tinha posicionado com as fragatas FDI e apresentado uma proposta, mas a opção acabou por recair nos equipamentos da Fincantieri.

“A solução FDI apresentada pela Naval Group foi objeto de uma avaliação técnica e financeira comparável à solução italiana e, em caso afirmativo, quais foram, em termos não classificados, os fatores determinantes que justificaram a opção final?”, questionava em agosto o Chega. E esta terça-feira na audição deverá querer obter mais detalhe junto da tutela.

Qual o papel da NTG no negócio com a Fincantieri?

O alegado envolvimento da empresa portuguesa NTG no negócio também deverá ser certamente abordado. Nuno Melo já negou qualquer intervenção de empresas privadas na operação, lembrando que a compra das fragatas é feita no âmbito do empréstimo europeu SAFE, o que implica acordos Estado a Estado. Mas sem intervenção da tutela política.

“No que respeita a este investimento, os contactos e negociações só acontecem a nível dos Estados de Portugal e Itália e apenas ao nível das direções-gerais de armamento dos dois países, sem intervenção da tutela política”, frisou o Ministério da Defesa em meados de agosto, em comunicado.

A própria NTG — que funciona no mercado português como representante das soluções da Fincantieri — veio a público falar sobre o tema, garantindo que “não integrou a equipa formal de negociação intergovernamental”, não participou em “reuniões finais conduzidas diretamente entre os Estados” e não foi “afastada pelo governo das mesmas”.

“A NTG não reclama, nem reclamou, qualquer pagamento ao Estado português. A matéria em causa é exclusivamente de natureza comercial entre a NTG e a Fincantieri”, referiu ainda.

O que ganha a indústria portuguesa com esta operação?

O ministro da Defesa tem reiterado que as compras de equipamento militar via SAFE terão um retorno “assinalável” para a economia portuguesa, com o envolvimento de empresas nacionais em fases de implementação do projeto. “No caso das Fragatas FREMM EVO em concreto, será assinalável o retorno para a economia nacional, com a construção de uma doca flutuante, sistemas de combate e software operacional, simuladores e sistemas integrados de comunicações, a cargo de empresas portuguesas que mercê da sua experiência e capacidade asseguram um baixo risco perante os constrangimentos SAFE na execução do âmbito respetivo”, adiantava em meados de julho fonte oficial do Ministério da Defesa, ao ECO/eRadar, logo após ser conhecido o acordo com Itália.

Mas que empresas e que ganhos financeiros concretos ficam na indústria em Portugal não é conhecido. A indústria não tem essa visibilidade e parece que os deputados também não. Esse é, aliás, um dos temas sobre os quais Nuno Melo é inquirido de forma recorrente nas audições da Comissão de Defesa. Na audição desta terça-feira não deverá ser muito diferente.

E o Arsenal do Alfeite?

É outro dos temas sobre os quais os parlamentares questionam de forma recorrente o ministro da Defesa. Inicialmente, Nuno Melo falou de um potencial investimento de entre 150 a 200 milhões de euros. Mas fechado o acordo com Itália não foi avançado nenhum valor concreto. O estaleiro naval “será alvo de capacitação e transferência de tecnologia, bem como de investimento significativo na recapacitação”, assegurava em julho fonte oficial do Ministério da Defesa ao ECO/eRadar.

“O Arsenal do Alfeite terá capacidade para prestar os serviços necessários em favor da Marinha, relacionados com as características de navios de última geração, altamente tecnológicos”, referia. “Isso implicará investir em ações de dragagem, modernização de equipamentos e infraestruturas e formação de trabalhadores”, detalhava.

O tema estará certamente nas questões para as quais os deputados quererão obter maior detalhe.

Quais os mecanismos de fiscalização do programa?

“Que mecanismos protegem o Estado português dos principais riscos financeiros e de execução do programa?” e “que mecanismos de fiscalização, auditoria e controlo financeiro foram ou serão aplicados a esta aquisição, designadamente pela Inspeção-Geral da Defesa Nacional e, quando legalmente aplicável, pelo Tribunal de Contas ou por outras entidades de controlo externo?” eram duas questões que o Chega elencava em agosto ao Ministério da Defesa e certamente serão também abordados pelos deputados das restantes forças políticas, à semelhança de anteriores audições no Parlamento do responsável da Defesa.

Quando chega o cheque SAFE?

A chegada da primeira tranche do SAFE deverá ter igualmente um tema sobre o qual o ministro da Defesa deverá ser questionado, para mais numa fase em que já foram conhecidos dois acordos de aquisição via SAFE: as fragatas e, mais recentemente, de viaturas táticas para a Marinha Portuguesa.