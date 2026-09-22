Economia

Confiança dos consumidores na Zona Euro recua em setembro após quatro meses de recuperação

  • Joana Abrantes Gomes
  • 15:43

Indicador desceu para -16,5 pontos na área do euro e para -15,8 na UE, depois de um período de melhoria entre maio e agosto. Sentimento económico e expectativas do emprego melhoraram no mês passado.

A confiança dos consumidores na Zona Euro caiu 1,0 pontos percentuais em setembro, recuando, assim, para -16,5 pontos, de acordo com a estimativa preliminar divulgada esta terça-feira pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia (DG-ECFIN, na sigla em inglês).

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Este indicador voltou a afastar-se da sua média de longo prazo, interrompendo a sequência de quatro meses consecutivos de melhoria que se observava desde maio.

Olhando para a média dos 25 países da União Europeia (UE) analisados, a confiança dos consumidores também diminuiu face a agosto, em 0,8 pontos, fixando-se em -15,8 pontos este mês.

Indicador preliminar de confiança dos consumidores para a UE e a Zona Euro:

Fonte: Serviços da Comissão Europeia

O Executivo comunitário divulga estes dados mensalmente, tendo por base inquéritos feitos aos consumidores. No caso da estimativa agora divulgada, a deterioração da confiança coincide com o período de recolha de dados entre 1 e 21 de setembro, com a incerteza geopolítica e energética a continuar a condicionar o otimismo das famílias.

Já o Indicador de Sentimento Económico (ESI) aumentou 1,3 pontos percentuais em agosto nos países do euro, para 98,4 pontos, enquanto na UE subiu 1 ponto, para 98,2 pontos.

Quanto ao Indicador de Expectativas de Emprego (EEI), este também registou uma recuperação comparativamente a julho: de 1,2 pontos na União Europeia, para 99 pontos, e de 1,5 pontos na Zona Euro, para 98,9 pontos. Isto significa que ambos os indicadores voltaram a situar-se próximos das suas médias de longo prazo de 100.

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