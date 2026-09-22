CP convida franceses e espanhóis a apresentar propostas para comboios de alta velocidade

A CP – Comboios de Portugal vai convidar a francesa Alstom e a espanhola Talgo a apresentar propostas para o fornecimento e manutenção de comboios de alta velocidade para o serviço de passageiros. Ambas as empresas foram admitidas após fase de pré-qualificação do concurso, que tem preço base de 504 milhões de euros.

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Em causa está a compra de 12 automotoras que circularão a velocidades de até 300 km/h na ferrovia nacional, respetivas peças de parque e ferramentas especiais, assim como a opção de aquisição de mais oito automotoras. O concurso inclui ainda o serviço de manutenção integral, a executar nos dois anos seguintes à receção do primeiro comboio.

Validada a admissão a concurso das duas empresas candidatas, as próximas etapas são a apresentação e análise de propostas. O calendário do concurso prevê a assinatura do contrato no primeiro trimestre de 2027, sendo que o primeiro comboio deve ser entregue no primeiro trimestre de 2031.

Estas novas automotoras, detalha a empresa pública em comunicado, vão disponibilizar mais de 500 lugares, estarão adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida, e incluirão lugares para bicicletas, Wi-fi, tomadas USB-C e sistema de videovigilância.

Enquanto a Talgo, que tem o Avril que permite velocidades até 330 km/h, pode beneficiar da experiência em bitola ibérica (os interessados têm de garantir total compatibilidade com a rede ferroviária em bitola ibérica: distância entre linhas de 1.668 milímetros), a Alstom tem forte presença em Portugal — dois terços dos comboios que circulam em Portugal foram fabricados pela empresa ou com tecnologia Alstom — e conta com uma fábrica de comboios no país.

No âmbito do “maior investimento de sempre em material circulante”, a CP já assinou contrato com a Alstom/DST para o fornecimento de 153 comboios para os serviços Urbano e Regional, que começam a ser entregues em 2029. “As 22 unidades para o serviço Regional, referentes ao contrato de aquisição celebrado com a Stadler, já começaram a chegar a Portugal, estando, nesta fase, em processo de homologação e certificação”, avança.

“Este concurso é um passo importante para concretizar a entrada da CP na alta velocidade. Com estes investimentos decisivos estamos a preparar a empresa para responder às necessidades de mobilidade das próximas décadas, com uma oferta mais moderna, eficiente e capaz de aproximar pessoas e regiões”, sublinha o presidente do conselho de administração da CP.

Na mesma nota, Pedro Moreira sublinha ainda que “num contexto de forte crescimento da procura pelo transporte ferroviário, a renovação da frota de material circulante assume um papel determinante no reforço da capacidade de resposta da CP e na melhoria contínua da experiência de viagem dos clientes” da transportadora.