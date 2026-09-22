Energia

Custo das importações de petróleo para a UE dispara 56% no segundo trimestre

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No segundo trimestre de 2026, o valor das importações de petróleo subiu 55,8%, atingindo os 27,6 mil milhões de euros -- um valor equivalente ao que foi pago em todo o ano de 2022.

O valor das importações de petróleo da União Europeia subiu a pique no segundo trimestre deste ano, observa o Eurostat, o gabinete de estatística europeu.

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Entre abril e junho, o valor das importações de petróleo aumentou 55,8%, atingindo os 27,6 mil milhões de euros — um valor equivalente ao que foi pago em todo o ano de 2022 e acima dos totais dos anos seguintes. Isto embora o volume importado se tenha mantido quase estável comparado com a média mensal registada em 2025, de 36,7 milhões de toneladas. O volume cresceu apenas 1,2%.

o gás natural cresceu nas duas frentes: o volume importado subiu 3,4% e o preço 18,5%, tendo atingido os 4,7 mil milhões de euros no segundo trimestre deste ano.

No que diz respeito ao gás natural liquefeito, o valor das importações aumentou 4,1%, enquanto no que diz respeito ao volume se tenha detetado mesmo uma contração de 5,6%.

Os principais parceiros da Europa nestas trocas comerciais mantiveram-se inalterados: os Estados Unidos são o maior fornecedor de petróleo (38,5%) e de gás natural liquefeito (63,2%), enquanto a Noruega fornece 51,2% do gás natural usado pelos países do bloco.

 

A Rússia também mantém um papel relevante no fornecimento de gás: representa o segundo maior fornecedor no que toca ao gás natural liquefeito (17,3%) e o quarto (10,2%) no que respeita ao gás natural em forma gasosa.

 

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