Donald Trump responde a boicote das televisões com canal no YouTube

⚡ ECO Fast Donald Trump lançou a "Trump TV" no YouTube após a suspensão da cobertura das suas atividades por várias cadeias de televisão norte-americanas, em solidariedade a jornalistas bloqueados.

A decisão de Trump de proibir o acesso à Casa Branca a três meios de comunicação gerou uma ação judicial, com apoio de várias redes de notícias que defendem a liberdade de imprensa.

A Associação de Correspondentes da Casa Branca denunciou a medida como uma violação da Primeira Emenda, destacando a importância da liberdade de expressão e da imprensa nos Estados Unidos.

Menos de 24 horas após as cadeias de televisão norte-americanas CBS, NBC, ABC e Fox terem anunciado que a sua ‘pool’ de jornalista deixaria de cobrir as atividades de Donald Trump, num gesto de solidariedade CNN, do canal MS NOW e do meio de comunicação online Politico, cujo acesso à Casa Branca foi bloqueado no fim de semana, Donal Trump responde com o lançamento de um canal no YouTube.

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Trata-se da “Trump TV” e tinha, às 11h desta terça-feira, 3,2 mil seguidores. “Veja os maiores momentos da Administração Trump num só lugar. Os principais vídeos, declarações marcantes e destaques imperdíveis, transmitidos 24 horas por dia, 7 dias por semana e atualizados em tempo real. Mantenha-se informado e atualizado!”, descreve a Casa Branca.

Este é mais um episódio do braço de ferro entre a Casa Branca e os medias norte-americanos. Isto porque o Presidente Donald Trump decidiu retirar o acesso à Casa Branca a três órgãos de comunicação social, que já anunciaram que moveram uma ação judicial contra a Administração.

Depois disso, quatro cadeias de televisão, incluindo a Fox, solidarizaram-se e anunciaram que vão suspender a cobertura diária das atividades presidenciais.

Tudo começou na sexta-feira quando Trump anunciou, na rede social Truth Social, a proibição de jornalistas da CNN, MS NOW e Politico de acederem à Casa Branca. Segundo o Chefe de Estado, os três órgãos de comunicação não deveriam poder escrever ou divulgar constantemente “ficção” e “mentiras” quando cobrem o Presidente dos Estados Unidos, a Administração Trump ou os Estados Unidos da América. “Seguir-se-ão outros meios de comunicação social que divulgam notícias falsas”, atirou.

“Tenho orgulho em anunciar que, com efeito imediato, vou banir a Fake News CNN, o MS NOW (que recentemente mudou o nome de MSNBC devido à falta de audiência e credibilidade!) e o Politico (beneficiários de uma subvenção ilegal e ridícula de 8 milhões de dólares, um recorde histórico, concedida diretamente pelo Governo dos Estados Unidos, sob a liderança do desonesto Joe Biden, com o objetivo de os manter ‘vivos’. A mim, parece-me corrupção!), da Casa Branca, em resultado das suas constantes ‘notícias’ falsas”, lê-se na publicação da Truth Social.

No sábado, os jornalistas dos três meios foram impedidos de aceder à Casa Branca. Segundo constatou um jornalista da CBS, pelo menos uma correspondente e um operador de câmara da MS NOW foram impedidos de entrar, tendo ambos o acesso revogado no momento que se identificaram. “A Casa Branca pertence ao povo norte-americano e as decisões que são tomadas no seu interior são financiadas com os nossos impostos”, afirmou a MS NOW em comunicado.

A CNN também confirmou que tinha sido negado aos seus jornalistas o acesso à Casa Branca. “A missão da CNN de informar sobre o Governo dos Estados Unidos continuará independentemente de qualquer tentativa de restringir o acesso físico à Casa Branca e a outros edifícios governamentais, ou de qualquer outra tentativa de obstruir o nosso jornalismo”, indicou a CNN em comunicado.

Face ao sucedido, a Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA) publicou um comunicado no seu site oficial a denunciar que a medida tomada por Trump viola a primeira emenda dos Estados Unidos. Mas o que diz a Primeira Emenda da Constituição dos EUA? “O Congresso não aprovará nenhuma lei que estabeleça uma religião oficial, nem que proíba o seu livre exercício; nem que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa; nem que limite o direito do povo de se reunir pacificamente e de apresentar petições ao Governo para a reparação de injustiças”, pode ler-se.

Os três meios de comunicação, por seu lado, já anunciaram que moveram uma ação judicial contra a Administração Trump com o objetivo de proteger os seus direitos de liberdade de imprensa, garantidos pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos.

Os órgãos de comunicação informaram que notificaram formalmente o Governo norte-americano da entrada do processo no Tribunal Federal do Distrito de Columbia. Segundo fontes da CNN, o tribunal poderá agendar audiências de emergência para analisar a providência cautelar ainda no decorrer desta semana.

Uma onda de apoio, por parte dos colegas de profissão fez-se sentir por todo o país. A CNN, ABC, CBS, NBC e a Fox News fazem parte do White House TV pool, um sistema de rotação através do qual as cinco televisões partilham os custos e as responsabilidades de acompanhar o Presidente em determinadas situações, formando uma rede responsável por determinada cobertura fornece depois as imagens às restantes.

Esta segunda-feira, a CNN estava escalada para assegurar a cobertura televisiva da deslocação de Trump a Nova Iorque, onde participa na Assembleia-Geral das Nações Unidas. Como a Casa Branca tinha impedido a CNN de cumprir essa função, as restantes televisões decidiram não a substituir. Numa declaração conjunta, as cinco redes defenderam que o público tem interesse em receber informação independente sobre o Governo e afirmaram que nenhuma administração deve restringir uma organização jornalística por discordar da sua cobertura.