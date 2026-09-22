Efacec acelera na mobilidade elétrica com Charging Hub feito em Matosinhos
Empresa detida pela alemã Mutares lança solução modular de carregamento de alta potência para veículos elétricos, desenvolvida integramente dentro de portas e cofinanciada pelo PRR.
Chama-se Charging Hub e é a mais recente solução modular de carregamento de alta potência para veículos elétricos desenvolvida pela Efacec para “responder às crescentes exigências de frotas, veículos pesados, locais de elevado tráfego e permanência”.
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Desenvolvida integralmente pela empresa comprada há três anos pelo fundo alemão Mutares após ter sido nacionalizada em 2020 na sequência do escândalo “Luanda Leaks” — está agora a explorar opções, incluindo venda ou bolsa de Lisboa –, a plataforma junta tecnologia de carregamento, equipamentos de média tensão, automação, integração com a rede de energia elétrica e soluções de software, numa solução assente em tecnologia Efacec.
Com uma potência de até 1,6 MW e permitindo até 16 saídas de carregamento, “posiciona-se entre as soluções de carregamento distribuído de veículos elétricos de maior potência atualmente disponíveis no mercado, combinando escalabilidade, elevada disponibilidade e flexibilidade de configuração numa única arquitetura”, salienta a companhia.
Por combinar infraestrutura de média tensão, equipamento de carregamento, automação e integração com a rede de energia elétrica, a empresa agora liderada por Michael Barroso da Silva – o único gestor português ‘herdado’ da nacionalização – frisa que “os clientes podem contar com um único fornecedor tecnológico para toda a infraestrutura elétrica necessária à ligação do sistema de carregamento à rede, reduzindo as interfaces entre diferentes fornecedores e simplificando o desenho e a implementação do projeto”.
Reclamando mais de 15 anos de experiência em mobilidade elétrica e a experiência da empresa ao longo da cadeia de valor da energia elétrica, este novo projeto da Efacec foi apoiado pela Aliança para a Transição Energética, cofinanciada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
A empresa detida pela gestora alemã, que acionou o mecanismo que lhe permite reclamar até 80 milhões de euros à Parpública, anunciou em maio deste ano ter ganho um contrato de “várias centenas de milhões” com o principal operador do sistema de distribuição de eletricidade em França para modernizar a rede elétrica naquele país.
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