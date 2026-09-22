EUA preparam reforço militar na Gronelândia com novo acordo

O Presidente Donald Trump deverá assinar esta terça-feira um acordo com os líderes da Gronelândia e da Dinamarca que permitirá uma maior presença militar dos Estados Unidos naquele território, noticia a Reuters. O acordo poderá pôr fim ao impasse depois de Trump ter admitido recorrer à força militar ou económica para assumir o controlo, aumentando a tensão entre Europa e EUA.

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O acordo irá permitir a abertura de duas novas instalações militares: Narsarsuaq, uma antiga base aérea da Guerra Fria, e Mestersvig, atualmente utilizada pela Patrulha de Trenós Sirius, uma unidade de forças especiais dinamarquesas de elite, refere a agência noticiosa. Estas deverão juntar-se-ão à atual Base Espacial de Pituffik.

Trump colocou a possibilidade de recorrer à força militar ou económica para adquirir a Gronelândia, território parte da Dinamarca, país membro da NATO, obrigando a Dinamarca e Gronelândia a negociar a presença dos EUA no território.

O acordo deverá ser assinado com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e com o primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, esta tarde na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Os termos do acordo ainda não são conhecidos, mas segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, colocará a segurança do Ártico sob a responsabilidade da NATO, em vez de a deixar apenas nas mãos de Washington e Copenhaga.

“A razão pela qual podemos concluir este acordo, que é benéfico para a Gronelândia, para os Estados Unidos e para a Europa, bem como para o Reino da Dinamarca, é o facto de se tratar de uma questão de política de segurança”, justificou, afirmou Mette Frederiksen, em Nova Iorque na segunda-feira, citada pela Reuters.

Trump vai mais longe. Na sexta-feira referiu que o acordo atribui aos Estados Unidos “controlo permanente sobre a segurança e todas as outras necessidades na Gronelândia”.

Recentemente, a União Europeia anunciou um investimento de mais de 200 milhões de euros na Gronelândia.