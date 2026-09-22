“Galp sempre lutou pelos seus direitos”, diz co-CEO sobre imposto aos lucros extraordinários

Numa altura em que o Governo quer avançar com um imposto sobre os lucros extraordinários das petrolíferas, o co-CEO da Galp, João Diogo Marques da Silva, pede “estabilidade fiscal”, garante que a empresa sempre cumpriu as obrigações fiscais, mas recorda que também sempre lutou pelos direitos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Questionado sobre a reação da empresa aos planos do Governo, o gestor recordou que a Galp sempre cumpriu as suas obrigações fiscais. “Outra coisa é que a Galp sempre lutou pelos seus direitos, portanto, quando isso for conhecido, e acho que estamos a antecipar um assunto”.

“É para nós muito importante haver estabilidade fiscal“, afirmou o gestor, que partilha a liderança da Galp com Maria João Carioca, em declarações à RTP Antena1 à margem de um evento no Rio de Janeiro. “Para nós, a estabilidade e o momento em que nós tomamos decisões desta envergadura são investimentos de década.”

O Governo apresentou no dia 15 de setembro uma proposta de lei para que as empresas petrolíferas que apresentem lucros 20% superiores à média dos últimos dois anos, este ano, tenham de pagar uma taxa extraordinária de 33%. O Executivo justifica a medida com o impacto que a subida dos preços dos combustíveis está a ter nas famílias e empresas, enquanto o setor petrolífero, em especial as atividades de extração e refinação de produtos petrolíferos, têm registado um “crescimento excecional” das suas margens de lucro.

Marques da Silva aproveitou o evento no Brasil para destacar um dos projetos-chave no país: “Quando hoje podemos falar de Tupi com 20 anos, é muito importante que o regime fiscal e o regime regulatório seja estável, porque isso dá competitividade aos projectos, sobretudo em geografias onde a competitividade é essencial para captar investimento”.